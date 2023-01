Prigożyn komentuje porównanie go do Rasputina. "Sprawiam, że wrogowie krwawią"

Jewgienij Prigożyn, założyciel Grupy Wagnera, prywatnej organizacji wojskowej, która współpracuje z rosyjską armią i bierze czynny udział w walkach na Ukrainie, komentując porównanie go do Grigorija Rasputina przez "Financial Times" stwierdził, że podczas gdy Rasputin hamował krwawienie u syna ostatniego cara, Mikołaja II, Aleksego (cierpiał na hemofilię), on sam sprawia, że wrogowie Rosji krwawią.