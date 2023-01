Amerykańska dziennikarka Julia Davis zamieściła w sieci nagranie z programu "The Meeting Place", emitowanego w publicznej telewizji w Rosji. "Rosyjska telewizja państwowa omówiła najlepsze strategie, które należy zastosować przeciwko USA, w tym pomysł na zabicie dziesiątek Amerykanów. Wymienili tylko jednego Amerykanina, którego nie chcieli zabić: Tuckera Carlsona" - podkreśliła.

Jak wyjaśniała w rosyjskim programie Margarita Simonjan, redaktor naczelna telewizji RT, wszyscy w Rosji zastanawiają się "co będzie dalej, jakie będzie możliwe zakończenie konfliktów toczących się w Europie”. - Moim zdaniem oni się nie zatrzymają, nie mówię o Ukraińcach czy Zełenskim. Czy szkodzi ta wojna Ameryce? Nie szkodzi, ale oni podnoszą stawkę tak, żeby nam zaczęło być ciężko - mówiła i podkreśliła, że może zakończyć się to jedynie "kryzysem kubańskim 2.0". „Ukraina w ogóle nie jest istotna” – stwierdziła.

Prowadzący program Władimir Sołowjow powiedział natomiast, że „nikt nie wątpi, że jest to preludium do trzeciej wojny światowej, którą Zachód przegra w taki sam sposób, jak przegrał drugą wojnę światową (…)”.

- Naszym wrogiem są USA - stwierdził Jewgienij Satanowski, ekonomista i politolog, który został zaproszony do programu. Mówił także, że pomysł zabicia "tysiąca Amerykanów" jest łatwiejszy do zrealizowania niż prowadzenie wojny totalnej. - Teraz trwa inna wojna, jeżeli jest to trzecia wojna światowa, to ona już od dawna trwa. U nas w kraju na pewno nie chcemy zabijać jednego Amerykanina: Tuckera Carlsona - stwierdził inny gość rosyjskiego programu, amerykanista Dmitrij Drobnicki.

Tucker Carlson, o którym wspomniano w rosyjskiej stacji, jest dziennikarzem związanym ze stacją Fox News. Mężczyzna otrzymał od organizacji Media Matters tytuł dezinformatora roku 2022.