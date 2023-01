Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 334 22 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi o wadze "jedności ludzi, którzy cenią wolność".

W rozmowie z moskiewskim portalem informacyjnym "Argumenty i Fakty" Gierasimow powiedział, że plan zmian w armii został zatwierdzony przez prezydenta Władimira Putina i może zostać dostosowany, gdy zmienią się istniejące lub pojawią nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa militarnego Federacji Rosyjskiej.

- Dzisiaj do takich zagrożeń należą aspiracje Sojuszu Północnoatlantyckiego do rozszerzenia o Finlandię i Szwecję, a także wykorzystanie Ukrainy jako narzędzia do prowadzenia wojny hybrydowej przeciwko naszemu krajowi - mówił Gierasiwmow.



W zeszłym tygodniu minister obrony Rosji Siergiej Szojgu mianował Gerasimowa dowódcą kampanii w Ukrainie.

W poniedziałek z kolei minister obrony dokonał zmian na stanowiskach dowódców dwóch okręgów - szefem Południowego Okręgu Wojskowego został generał pułkownik Sergiej Kuzowlew. Zachodniego Okręgu Wojskowego - generał porucznik Jewgienij Nikiforow.

Waszyngtoński Institute of the Study of War uznał te przetasowania za próbę Kremla „przywrócenia prymatu rosyjskiego Ministerstwa Obrony w wewnętrznej walce o władzę w Rosji”, osłabienia wpływów wrogów i wysłania sygnału do Jewgienija Prigożyna, którego prywatne siły zbrojne znane jako Grupa Wagnera odgrywają coraz bardziej widoczną rolę na froncie w Ukrainie.