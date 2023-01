- Mam nadzieję, że bardzo silna presja dyplomatyczna, zwłaszcza USA sprawi, że Niemcy ugną się i nie skończy się tylko na tym, że szefowa niemieckiej dyplomacji powiedziała, że nie będą mieli nic przeciw, żeby te państwa przekazały kiedyś niemieckie czołgi, ale i sami Niemcy przekażą - powiedział w rozmowie z Polsat News europoseł PSL Adam Jarubas. Polityk skomentował w ten sposób postawę Niemiec w sprawie przekazania Ukrainie czołgów. - Ta ich postawa, to "scholzowanie" wobec perspektywy pewnie rychłej inwazji rosyjskiej, kolejnego etapu, na pewno nie pomaga dzisiaj w koordynowaniu pomocy dla walczącej Ukrainy - dodał. - Ukraińcy walczą za wolność Europy, cała UE i kraje europejskie powinny pokazywać zdecydowanie - zaznaczył, zwracając uwagę, że "należy piętnować niezdecydowanie, ponieważ liczy się czas".

Reklama

Polityk zapytany został Europoseł został między innymi, skąd jego zdaniem bierze się zwłoka Niemiec w sprawie pomocy dla Ukrainy. - To wypadkowa warunków niemieckiej polityki i tego, że w zapleczu socjalistów jest duża część elektoratu, która była do tej pory i jest nastawiona pacyfistycznie i pewnie ta część elektoratu może życzy sobie powrotu do business as usual do relacji gospodarczych z Rosją, ale nie ma takiego powrotu - stwierdził. - Dzisiaj powinniśmy budować odpowiedź dla imperializmu Rosji, odcinać się od wszelkich gospodarczych więzów - dodał.

Czytaj więcej Polityka Grzegorz Schetyna: Opozycja powinna powołać komitet sterujący Sytuacja bardzo by się zmieniła, gdyby Komisja Wenecka wydała negatywną opinię o projekcie nowelizacji ustawy o SN – mówi Grzegorz Schetyna, poseł PO, były szef tej partii, wicepremier i minister.

Jarubas podczas rozmowy odniósł się także do tego, że w Davos przewodnicząca KE Ursula Von der Leyen zapowiedziała propozycję europejskiego funduszu suwerenności. - To może być mechanizm zbudowany na takim systemie pożyczki ogólnoeuropejskiej, trochę taki model, jak KPO (…) Na moje oko byłaby to dla Polski korzystny instrument wsparcia, bo tak jak w systemie KPO - powiedział. - Przede wszystkim to będzie wspólna odpowiedź Europy na kryzys, na trudną sytuację gospodarczą, sytuację wojenną - dodał. - Mam nadzieję, że wspólnego skoordynowanego działania będzie więcej, a nie mniej. To jest obszar, w którym trzeba szukać porozumienia, a nie wytykać co drugie zdanie i zarzucać Niemcom, że są źli. My wiemy jacy oni są, ale bycie dziś poza UE, rozwalanie jej to jest działanie dla interesu Putina -podkreślił w rozmowie z Polsat News poseł PSL.