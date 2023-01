05:30 W USA powstaną nowe fabryki amunicji, dotychczas istniejące zostaną zmodernizowane

Przed inwazją Rosji na Ukrainę, produkcja amunicji artyleryjskiej na potrzeby armii USA wynosiła 14 400 pocisków miesięcznie. Jednak, w związku z pomocą wojskową udzielaną Ukrainie, we wrześniu Pentagon postawił przed dostawcami pocisków zadanie potrojenia produkcji, a potem - w styczniu - ponownego jej podwojenia, tak aby osiągnąć poziom 90 tys. i więcej pocisków miesięcznie.

05:10 Holandia nie wyklucza przekazania Ukrainie dzierżawionych od Niemiec czołgów Leopard 2

Premier Holandii, Mark Rutte, w rozmowie z "Frankfurter Allgemeine Zeitung" stwierdził, że Holandia dzierżawi od Niemców 18 czołgów Leopard-2, które może wykupić i przesłać na Ukrainę. Jak dodał taka decyzja "miałaby sens, gdyby przekazane czołgi były częścią większego pakietu, stworzonego wraz z innymi państwami", które posiadają czołgi Leopard 2. Premier Holandii zastrzegł, że choć jego rząd rozważa taki krok, to decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.



04:50 USA mogą jeszcze w tym tygodniu ogłosić decyzję o wysłaniu czołgów Abrams Ukrainie

Na razie nie wiadomo kiedy abramsy miałyby trafić na Ukrainę. Ponadto, jak zauważa CNN, szkolenie załóg czołgów M1 Abrams trwa zazwyczaj kilka miesięcy.

04:20 Zełenski: Rosja przygotowuje się do nowej fali agresji

- Rosja przygotowuje się do nowej fali agresji siłami, które zdoła zmobilizować. Okupanci już zwiększają presję na Bachmut, Wuhłedar i na innych kierunkach. I chcą zwiększyć presję na większą skalę. Aby nie przyznać się do błędu agresji, władcy Rosji chcą rzucić więcej swoich ludzi i sprzętu do walki - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. - To oznacza dla nas wszystkich w wolnym świecie, że musimy zintensyfikować naszą współpracę, nie tylko, by odpowiedzieć na zbrodnie popełniane przez Rosjan (...) ale by przeciwdziałać nowym rosyjskim zbrodniom tak bardzo, jak to możliwe. Nasze siły muszą zachować inicjatywę na wojnie - dodał.



04:18 W nocy doszło do eksplozji w rejonie okupowanej przez Rosjan Nowej Kachowki

Na kanałach w serwisie Telegram pojawiają się też doniesienia o eksplozjach w innych częściach obwodu chersońskiego, na terenach okupowanych przez Rosjan.



04:14 Dmytro Szarpar, srebrny medalista mistrzostw Ukrainy w jeździe figurowej na lodzie, zginął w pobliżu Bachmutu

Informację o śmierci sportowca przekazała organizacja Skate Ukraine na swoim profilu na Facebooku. Szarpar miał 25 lat. Pochodził z Charkowa. W jeździe figurowej na lodzie występował w parze z Anastazją Pobiżenko.



04:10 Ministerstwo Obrony Rosji informuje, że jednostka szturmowa "Sztorm" ćwiczy na poligonie na zapleczu frontu na Ukrainie

Jednostka "Sztorm" składa się z ochotników, którzy mieli zostać zrekrutowani w koloniach karnych. Jak podaje resort obrony Rosji w komunikacie żołnierze jednostki "Sztorm" mają "przełamywać najbardziej złożone (...) linie obrony Sił Zbrojnych Ukrainy". Obecnie szkolą się oni ze strzelania, przechodzą szkolenie taktyczne, uczą się obsługi dronów i topografii wojskowej w czasie szkolenia z udziałem regularnej jednostki szturmowej - wynika z komunikatu resortu obrony Rosji.



