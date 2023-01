Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 336 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski spodziewa się "kolejnej fali rosyjskiej agresji".

Niemcy zdecydowały nie tylko o tym, że przekażą Ukrainie swoje czołgi, ale wyrazili też zgodę na reeksport niemieckich czołgów przez inne kraje, które nimi dysponują.

Reklama

Polska zadeklarowała już wcześniej gotowość do przekazania Ukrainie 14 czołgów Leopard 2, w ramach międzynarodowej koalicji państw gotowych wesprzeć Ukrainę tymi czołgami.



- Nie jestem zaskoczony tą decyzją, bo wszystko szło w tę stronę, spodziewałem się tej decyzji już kilka dni temu, przy okazji spotkania ministrów obrony w Ramstein - mówił Siemoniak pytany o ocenę decyzji Niemiec ws. leopardów.

Czytaj więcej Polityka Niemcy przekażą Ukrainie czołgi Leopard Niemcy dostarczą Ukrainie czołgi Leopard 2 - ogłosiły władze w Berlinie.

Reklama

- USA tak mocno w tej sprawie nacisnęły, że spodziewałem się, że Niemcy, nie mające tak naprawdę argumentów przeciwko, prędzej czy później taką decyzję podejmą - dodał.



- To nie tylko ważny dzień pod względem wojskowym. Kończy się dość kłopotliwy dla Zachodu festiwal przepychanek, które budowały wątpliwości czy wszystkie państwa idą w tę samą stronę. To się przecina, Niemcy podjęli decyzję - podkreślił poseł KO.



- Ukraina bardzo tej pomocy potrzebuje, każdy sprzęt jest tam potrzebny - podsumował.



A czy decyzja o przekazaniu Ukrainie 14 czołgów Leopard 2 przez Polskę jest dobra i czy nie osłabi ona polskiej armii?

- Jest decyzja o przekazaniu 14 czołgów, trudno powiedzieć czy to będą 2A4 czy 2A5. Przekazanie 14 czołgów dla ukraińskiej kompanii pancernej nie jest jakąś wyrwą, jeśli chodzi o polskie zdolności. Zwłaszcza, że po przekazaniu 200, ponad 200 czołgów T-72 (Ukrainie), mamy sytuację taką, że wreszcie powinny się pojawić czołgi z Korei (Południowej), abramsy z tej pierwszej transzy, nie nowo produkowanych tylko tych, które były już w magazynach (USA) - odparł Siemoniak.

Reklama

Przekazanie 14 czołgów dla ukraińskiej kompanii pancernej nie jest jakąś wyrwą, jeśli chodzi o polskie zdolności Tomasz Siemoniak, poseł KO

- Ta dzisiejsza decyzja Niemiec otworzy teraz oferty z różnych państw, które tymi czołgami (leopardami) dysponują - dodał.



Były szef resortu obrony mówił też, że "Leopard to jeżdżący komputer do zabijania, mocne wsparcie dla wojsk lądowych". - Dla Rosji to ważny sygnał, że Zachód nie odpuszcza, nie da się go podzielić - stwierdził też.