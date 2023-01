Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 336 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski spodziewa się "kolejnej fali rosyjskiej agresji".

Zegar pokazuje zawsze określoną liczbę minut pozostającą do północy, która symbolizuje kres ludzkości. Pierwotnie zagłada ludzkości miała być związana z wojną nuklearną do jakiej w okresie zimnej wojny mogło dojść między USA a ZSRR. W XXI wieku za zagrożenia zaczęto uważać też technologie doprowadzające do zmian klimatycznych oraz „nowe osiągnięcia w naukach biologicznych i nanotechnologii, które mogą spowodować nieodwracalne szkody”.

W 1947 roku Zegar zagłady wskazywał godzinę 23:53.

Najdalej od zagłady ludzkość była w 1991 roku - gdy rozpadał się ZSRR, a USA i Związek Radziecki podpisały układ o ograniczeniu zbrojeń nuklearnych START I. Wówczas Zegar zagłady pokazywał godzinę 23:43.

W tym roku zegar wskazuje, że do zagłady pozostało 90 sekund, czyli o 10 sekund mniej niż przez ostatnie trzy lata.

- Sytuacja jest rzeczywiście niepokojąca - powiedział dziennikarzom rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, wzywając do trzeźwej oceny napięć między Rosją a Zachodem w związku z kryzysem ukraińskim.

Powiedział, że nie ma perspektyw na jakikolwiek rozejm, oparty na "linii, którą wybrało NATO pod przywództwem USA". - To nakłada na nas obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, czujności i podjęcia odpowiednich środków - dodał.

We wtorek przewodniczący The Bulletin of Atomic Scientists wymienił wielokrotne ostrzeżenia prezydenta Władimira Putina i innych rosyjskich polityków, że Moskwa może być gotowa do użycia broni jądrowej, jako kluczowy czynnik w decyzji o przesunięciu wskazówki.

- Zawoalowane groźby Rosji dotyczące użycia broni jądrowej przypominają światu, że eskalacja konfliktu przez przypadek, zamiar lub błędną kalkulację jest strasznym ryzykiem - powiedział Rachel Bronson na konferencji prasowej w Waszyngtonie.