Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 336 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski spodziewa się "kolejnej fali rosyjskiej agresji".

Niemiecki rząd ogłosił w środę, że Niemcy przekażą Ukrainie 14 czołgów Leopard 2 A6 z zasobów Bundeswehry, wydadzą też odpowiednie zezwolenia krajom partnerskim, które chcą dostarczyć Ukrainie leopardy ze swoich zapasów.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz odniósł się do sprawy w niemieckim parlamencie. Rozpoczął wystąpienie od stwierdzenia, że rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i że rozmowa dotyczyła tego, co Niemcy robią i co planują zrobić.

Scholz ocenił jako słuszne, że Niemcy ściśle współpracują ze swymi międzynarodowymi partnerami, by wspierać Ukrainę - finansowo, humanitarnie, ale także poprzez dostawy broni. - Teraz możemy powiedzieć, że w Europie to my i Wielka Brytania udostępniliśmy Ukrainie najwięcej broni. (...) Niemcy zawsze będą w czołówce, jeśli chodzi o wspieranie Ukrainy - mówił Scholz w Bundestagu, cytowany przez Deutsche Welle.

W ostatnim okresie część państw wspierających Ukrainę wywierała presję na Niemcy, by te zgodziły się na reeksport czołgów Leopard na Ukrainę. W środę kanclerz Scholz przekonywał, że jego "ostrożne" podejście było słuszne i że potrzeba było czasu na wynegocjowanie sprawy dostaw czołgów z partnerami,

- Musimy jasno dawać do zrozumienia, że zrobimy wszystko, co konieczne i możliwe, aby wesprzeć Ukrainę, ale jednocześnie by zapobiec eskalacji wojny do wojny między Rosją a NATO - podkreślił kanclerz Niemiec.

Za przekazaniem czołgów Leopard Ukrainie od miesięcy opowiadała się opozycyjna CDU.

W środę minister obrony Niemiec Boris Pistorius powiedział, że czołgi Leopard 2 mogą wejść do służby na Ukrainie za mniej więcej trzy miesiące. - Najpierw przeprowadzone zostaną szkolenia, a później czołgi zostaną wysłane do Kijowa - powiedział w rozmowie z dziennikarzami. Szef niemieckiego resortu obrony określił decyzję o przekazaniu Ukrainie czołgów Leopard 2 jako "historyczną".

Zapowiedział, że Niemcy będą rozmawiać o dalszych dostawach systemów uzbrojenia na Ukrainę.