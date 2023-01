Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 336 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski spodziewa się "kolejnej fali rosyjskiej agresji".

Telus był proszony o komentarz do decyzji Niemiec, by przekazać 14 czołgów Leopard 2 Ukrainie. Niemcy wyraziły też zgodę na reeksport na Ukrainę czołgów Leopard przez kraje posiadające je w swoim arsenale.

Polska, już wcześniej, zadeklarowała gotowość do przekazania 14 czołgów Leopard 2 Ukrainie, w ramach międzynarodowej koalicji.



- Namowy międzynarodowe, namowy Polaków, namowy USA były bardzo ważne - przekonywał poseł mówiąc o tym, co przyczyniło się do zmiany stanowiska Niemiec ws. lepardów dla Ukrainy.

Niemcy dostarczą Ukrainie czołgi Leopard 2 - ogłosiły władze w Berlinie.

- Przede wszystkim namowy społeczeństwa niemieckiego, bo społeczeństwo niemieckie mówi o tym, że Niemcy powinni w tej wojnie pomagać Ukrainie. Ale Niemcy widzimy, że tak delikatnie z tą pomocą... I ten nacisk tych środowisk zewnętrznych, krajów zewnętrznych, samego NATO i społeczeństwa niemieckiego spowodował, że ta decyzja jest - dodał.



- Ja się z tego bardzo cieszę. Ta decyzja Niemiec wcześniejsza, brak tej decyzji wcześniejszy, powodował pęknięcia w NATO. To nie było dobre - mówił też poseł PiS o wcześniejszych wahaniach Niemiec w kwestii przekazania swoich czołgów podstawowych Ukrainie.

To jest wojna, która dotyczy całego świata, dotyczy też Polski Robert Telus, poseł PiS

Następnie poseł PiS stwierdził, że Polska "robi wszystko co może, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie".

- Tak naprawdę, gdyby nie premier Mateusz Morawiecki, jego wystąpienie na ulicach Berlina i jego wystąpienie na ulicach Berlina, gdzie budził sumienia Niemców, to symbolem pomocy Ukrainie byłoby 5 tysięcy hełmów. To, że my tak naciskamy na Niemcy, to stąd są te decyzje dobre dla Ukrainy - stwierdził.



- Pomoc będzie dotąd, aż wojnę wygra Ukraina, cała Europa i cały świat. To jest wojna, która dotyczy całego świata, dotyczy też Polski. Jestem pewien, że będziemy z Ukrainą do zwycięstwa - podsumował.