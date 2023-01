Wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak poinformował w mediach społecznościowych, że "Niemcy otrzymali już nasz wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę". Wcześniej premier Mateusz Morawiecki mówił, że wystąpienie o zgodę to "temat drugorzędny".

- Jeżeli byśmy tej zgody ostatecznie nie dostali, to i tak w ramach małej koalicji (państw - red.), jeśliby Niemców nie było w tej koalicji, i tak przekażemy nasze czołgi razem z innymi na Ukrainę - oświadczył.

We wtorek minister obrony Niemiec Boris Pistorius po rozmowach z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem powiedział, że w sprawie leopardów nie została podjęta żadna nowa decyzja. Szef niemieckiego resortu obrony zachęcił przy tym państwa posiadające czołgi Leopard do rozpoczęcia szkoleń sił ukraińskich z obsługi tych maszyn deklarując, że w tym względzie Niemcy nie będą "nikomu stać na drodze".

Na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Morawiecki został zapytany o interpretację słów Pistoriusa oraz o to, ile czasu Polska daje Niemcom na odpowiedź w sprawie wniosku, o którym informował wicepremier Błaszczak.

- Mam nadzieję, że ta odpowiedź ze strony Niemców przyjdzie tym razem szybko, ponieważ Niemcy zwlekają, kluczą, działają w trudny do zrozumienia sposób. Bardzo wyraźnie widzimy, że nie chcą w szerszym zakresie pomagać broniącej się Ukrainie - odpowiedział szef rządu.

- Co to oznacza w związku z tym? Czy to oznacza strach, czy to oznacza jakąś niezrozumiałą do końca obawę, czy wiarę w to, że powrót do normalnych relacji z Rosją jest jeszcze możliwy? Warto zadawać kilka takich pytań, ponieważ na dobrą sprawę ta koalicja państw, które chcą pomóc Ukrainie odeprzeć barbarzyńską agresję rosyjską, musi się poszerzać. Niemcy są największym państwem i powinny tutaj w ogromnym stopniu dołożyć się do tej wspólnej koalicji państw, które pomagają Ukrainie - oświadczył Mateusz Morawiecki.

- Skierowaliśmy ten wniosek, oczekujemy na szybką odpowiedź - podkreślił.

Premier odniósł się też do szkoleń członków Sił Zbrojnych Ukrainy. - My oczywiście już szkolimy żołnierzy ukraińskich w Polsce, robią to również inne państwa na swoich terytoriach, więc nie jest to tutaj nic nowego i będziemy to kontynuować - powiedział.

Premier został także zapytany o doniesienia, że Polska mogłaby ubiegać się o zwrot kosztów za przekazanie leopardów Ukrainie w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF). Czy rząd rozważa taki krok?

- Tak, wystąpimy oczywiście również o zwrot kosztów tutaj do Uni Europejskiej, będzie to kolejny sprawdzian Unii Europejskiej dobrej woli. Unia Europejska powinna zrekompensować nam te koszty i mam nadzieję, że tak się stanie - powiedział Mateusz Morawiecki.