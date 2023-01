Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 335 24 lutego 2022 roku rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Po długich walkach Rosjanom udało się obejść Bachmut od zachodu.

"Apeluję także do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę czołgami Leopard 2. To nasza wspólna sprawa, bo chodzi o bezpieczeństwo całej Europy!" - dodał wicepremier.



Polska zadeklarowała gotowość do przekazania Ukrainie ok. 14 czołgów Leopard 2 (kompanii czołgów) - deklarację taką złożył w czasie wizyty we Lwowie prezydent Andrzej Duda.

Duda podkreślił, że Polska jest gotowa przekazać czołgi w ramach koalicji międzynarodowej.



Jak dotąd Niemcy, producent czołgów Leopard 2, nie wyrazili zgody na reeksport tego uzbrojenia na Ukrainę.

Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował jednak 23 stycznia, że Polska może przekazać leopardy Ukrainie, nawet bez zgody Niemiec. Z kolei szefowa MSZ Niemiec, Annalena Baerbock stwierdziła, że Niemcy "nie staną na przeszkodzie" ws. przekazania przez Polskę czołgów Leopard 2 na Ukrainę.

Podobną deklarację złożył we wtorek minister obrony Niemiec, Boris Pistorius.

Polska posiada ok. 250 czołgów Leopard - w wersjach 2A4 i 2A5.

Wiosną Polska przekazała już Ukrainie ponad 200 czołgów T-72.



Deklarację o przekazaniu Ukrainie 14 czołgów Challenger II, swoich czołgów podstawowych, złożyła wcześniej Wielka Brytania. Przekazanie Ukrainie czołgów Leclerc rozważa Francja.