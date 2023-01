W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki mówił, że Polska wystąpi do Niemiec o formalną zgodę na przekazanie czołgów Leopard Ukrainie, oceniając przy tym, że to temat "drugorzędny". - My, nawet jeżeli byśmy tej zgody ostatecznie nie dostali, to i tak w ramach małej koalicji, jeśliby Niemców nie było w tej koalicji, i tak przekażemy nasze czołgi razem z innymi na Ukrainę - oświadczył premier Morawiecki. We wtorek wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak poinformował w mediach społecznościowych, że "Niemcy otrzymali już nasz wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę".

Nowy minister obrony Niemiec Boris Pistorius powiedział, że Berlin nie stoi na drodze temu, by państwa, które chcą przekazać czołgi Leopard Ukrainie rozpoczęły szkolenie ukraińskich żołnierzy z obsługi tych maszyn. Szef NATO Jens Stoltenberg wyraził przekonanie, że rozwiązanie w sprawie przekazania Ukrainie czołgów zapadnie wkrótce.

Fogiel pytany był w rozmowie z RMF FM o to, czy Polska przekaże Ukrainie czołgi Leopard, nie czekając na oficjalną zgodę Niemiec. - Naszym głównym celem jest zbudowanie większej koalicji. Liczymy, że i Niemcy, jako największy posiadacz i dysponent leopardów się do niej przyłączą - powiedział polityk.

Zdaniem Fogla „kwestia Leopardów jest elementem rozgrywek politycznych pomiędzy partiami tworzącymi niemiecki rząd – głównie SPD a Zielonymi”. - To jest ten problem, stąd to większe zaangażowanie i otwartość minister Baerbock i to, że kanclerz Scholz waha się”.

Polityka zapytano także, czy jego zdaniem Niemcy dadzą zielone światło, czy będzie to cicha akceptacja. - Ja jestem umiarkowanie dobrej myśli, biorąc pod uwagę, że wielokrotnie ten cykl przechodziliśmy - powiedział Fogiel. - Wcześniej Niemcy mówili, że „nie, wszystko, co jesteśmy znaleźć, to kilka tysięcy zardzewiałych hełmów”, była presja międzynarodowa. Później się okazywało, że można. Później było tak samo z Patriotami (…). Nie rozumiem po co - dodał.

Fogiel podkreślił także, że dobrze by było, gdyby Niemcy dali także swój sprzęt. - Bo oni mają tych Leopardów najwięcej. Byliby dużym wsparciem, choćby w kwestiach logistycznych - podkreślił.