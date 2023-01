- Można decydować o wielu sprawach, podejmować decyzję co do głosowania, współpracy, ale po to, by budować zaufanie na przyszłość, trzeba jasno komunikować, co się planuje. Nie można zmieniać zdania, wysyłać różnych sygnałów - powiedziała w rozmowie z Radiem Zet o Szymonie Hołowni posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.