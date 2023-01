Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 335 24 lutego 2022 roku rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Po długich walkach Rosjanom udało się obejść Bachmut od zachodu.

Haaviso podkreślił, że nadal "opcją numer jeden" jeśli chodzi o bezpieczeństwo Finlandii i Szwecji jest jest równoczesne wejście obu krajów do NATO.

Reklama

Finlandia i Szwecja zerwały z polityką neutralności wiosną 2022 roku, po inwazji Rosji na Ukrainę. Oba kraje wystąpiły w maju z formalnym wnioskiem o członkostwo w NATO, który został przyjęty na szczycie Sojuszu w czerwcu, w Madrycie.

Wejście Finlandii i Szwecji do NATO jest uzależnione od ratyfikacji decyzji o rozszerzeniu Sojuszu przez wszystkie państwa członkowskie. Obiekcje zgłasza jednak Turcja, która najpierw domagała się przede wszystkim wydania jej kurdyjskich i tureckich aktywistów przez dwa kraje nordyckie, których władze w Ankarze oskarżają o współpracę z organizacjami terrorystycznymi, a obecnie prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdogan, wykluczył rychłą zgodę na wejście Szwecji do NATO, po demonstracji, do której doszło w Sztokholmie, w pobliżu ambasady Turcji. W trakcie demonstracji doszło m.in. do spalenia Koranu.

Czytaj więcej Polityka Szwecja: Turcja żąda zbyt wiele w sprawie wniosku o NATO Szwecja jest przekonana, że Turcja zatwierdzi jej wniosek o przystąpienie do NATO, ale nie może spełnić wszystkich warunków, jakie Ankara postawiła w sprawie swojego poparcia - powiedział premier Szwecji.

Reklama

Haavisto stwierdził, że choć jest za wcześnie, by podjąć decyzję o ewentualnym rozłączeniu kandydatury Finlandii z kandydaturą Szwecji, to jednak wariantu takiego nie można wykluczyć.



Według szefa MSZ Finlandii antytureckie protesty w Sztokholmie stały się przeszkodą na drodze Finlandii i Szwecji do NATO.

Szwecja i Finlandia będą starać się zorganizować wiosną trójstronny szczyt z Turcją

- Ci protestujący igrają z bezpieczeństwem Finlandii i Szwecji - ocenił Haavisto.



Według szefa MSZ Finlandii celem protestujących było "sprowokowanie Turcji i wpłynięcie na opinię obywateli i polityków" w Turcji.



Według Haavisto wejście Finlandii i Szwecji do NATO opóźniło się co najmniej do wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Turcji, które odbędą się w maju.

Reklama

Szef MSZ Finlandii zapowiedział, że Szwecja i Finlandia będą starać się zorganizować wiosną trójstronny szczyt z Turcją.