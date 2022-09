05:25 Koncern Kałasznikowa informuje o zmodyfikowaniu karabinów rosyjskiej armii

Karabin AK-12 jest obecnie powszechnie używany w rosyjskich siłach zbrojnych. Karabin - w stosunku do poprzednich wersji - ma poprawioną celność.

05:10 Premier Japonii na forum ONZ: Rosja depcze filozofię i zasady Karty Narodów Zjednoczonych

- Rosyjska inwazja na Ukrainę jest podeptaniem filozofii i zasad Karty Narodów Zjednoczonych... Nie może być tolerowana - mówił występując na 77 sesji plenarnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ premier Japonii, Fumio Kishida dodając, że takie działania "nigdy nie mogą być tolerowane".



05:08 Scholz: Putin tylko wtedy porzuci wojnę, gdy zda sobie sprawę, że nie może wygrać

- Nie możemy spokojnie się przyglądać, gdy mocarstwo atomowe, uzbrojone po zęby - członek założyciel ONZ i stały członek RB ONZ - chce zmieniać granice w wyniku użycia siły - oświadczył kanclerz Niemiec przemawiając na 77 sesji plenarnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

- Nie możemy spokojnie się przyglądać, gdy mocarstwo atomowe, uzbrojone po zęby - członek założyciel ONZ i stały członek RB ONZ - chce zmieniać granice w wyniku użycia siły - oświadczył kanclerz Niemiec przemawiając na 77 sesji plenarnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

04:51 Prezydent Duda w wystąpieniu na forum ONZ mówił o wojnie na Ukrainie

- (Rosja) ma przeciwko sobie mój kraj, Polskę, na którą – mówię to tu i teraz – Ukraina zawsze może liczyć - oświadczył polski prezydent.

- (Rosja) ma przeciwko sobie mój kraj, Polskę, na którą – mówię to tu i teraz – Ukraina zawsze może liczyć - oświadczył polski prezydent.

04:20 Zełenski: Sytuacja na linii frontu wskazuje, że inicjatywa należy do Ukrainy

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w swoim wieczornym wystąpieniu przekonywał, że "sytuacja na linii frontu jasno wskazuje, że inicjatywa należy do Ukrainy". - Nasi obrońcy bardzo uważnie i bardzo dzielnie wypełniają zadania postawione im przez dowódców - podkreślił. Zełenski szczególne wyrazy uznania przekazał 81. Samodzielnej Brygadzie Powietrzno-Desantowej - za "odwagę w wyzwalaniu miejscowości w obwodzie donieckim" oraz 93. Samodzielnej Brygadzie Zmechanizowanej - za "heroiczną obronę Bachmutu i Sołedaru". Prezydent zaapelował też o "więcej poparcia dla Sił Zbrojnych Ukrainy, więcej poparcia dla wywiadu, więcej poparcia dla sił specjalnych Ukrainy, Gwardii Narodowej, policji, straży granicznej - "dla wszystkich, którzy stopniowo przywracają integralność terytorialną Ukrainy".



04:16 Dziewięć statków ze zbożem i żywnością opuści w środę ukraińskie porty

Wspólne Centrum Koordynacyjne (JCC), koordynujące realizację tzw. porozumienia zbożowego zawartego 22 lipca przez ONZ, Turcję, Rosję i Ukrainę, poinformowało, że w środę ukraińskie porty nad Morzem Czarnym opuści dziewięć statków ze zbożem i produktami rolnymi. Statki te przewiozą pszenicę i soję do Turcji, kukurydzę i pszenicę do Włoch, kukurydzę do Niemiec, kukurydzę do Holandii, ziarna słonecznika do Hiszpanii i pszenicę do Bangladeszu. Łącznie, na ich pokładzie, znajdzie się 200 701 ton zbóż i produktów rolnych. Od 22 lipca z Ukrainy, drogą morską, wyeksportowano 4 087 696 ton żywności na pokładzie 178 statków.



04:13 Siergiej Ławrow w Nowym Jorku

Szef MSZ Rosji, Siergiej Ławrow, przyleciał do Nowego Jorku na 77 sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ - informuje Interfax. Samolot z rosyjską delegacją i towarzyszącymi jej dziennikarzami wylądował na lotnisku Johna F. Kennedy'ego o 3:20 czasu polskiego.