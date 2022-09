Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 210 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski przekonuje, że inicjatywa na froncie należy do Ukraińców.

Aktywiści zapraszają mieszkańców do zebrania się środę, 21 września o godzinie 19 w centrum swoich miast.

"Tysiące rosyjskich mężczyzn - naszych ojców, braci i mężów - zostanie wrzuconych do maszynki do mięsa, jaką jest wojna. Za co będą umierać? Za co matki i dzieci będą wylewać łzy?" - przekazano w oświadczeniu.

Dzień wcześniej członkowie ruchu wezwali rosyjskich żołnierzy do odmowy udziału w wojnie i poddania się, zanim wejdą w życie przyjęte przez Dumę Państwową poprawki, które czynią to przestępstwem.

21 września Władimir Putin ogłosił w Rosji częściową mobilizację. W wystąpieniu do Rosjan powiedział, że czyni się to "w celu obrony ojczyzny, jej suwerenności i integralności terytorialnej, zapewnienia bezpieczeństwa narodowi i mieszkańcom wyzwolonych terytoriów". Do służby wojskowej będą powoływani tylko obywatele będący w rezerwie.