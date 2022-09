Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 210 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski przekonuje, że inicjatywa na froncie należy do Ukraińców.

- Proszę powiedzieć swoim przyjaciołom i krewnym, którzy pozostają na czasowo okupowanych terytoriach: niech nie biorą paszportów, nie głosują w pseudoreferendach i zdecydowanie nie współpracują z okupantami – powiedziała Wereszczuk w ukraińskiej telewizji.

Wicepremier poinformowała, kto zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Mają to być osoby, które przyjęły rosyjski paszport, aby dostać się do lokalnych władz, zachęcały innych do zmiany paszportu oraz ci, którzy pozbawiali pomocy humanitarnej lub usług osoby nieposiadające rosyjskiego paszportu.

Wereszczuk sprecyzowała też, że kara grozi organizatorom referendów, al nie tym, którzy podali swoje dane osobowe, aby otrzymać emeryturę czy pomoc humanitarną.



- W każdym razie należy dołożyć wszelkich starań, aby nie brać udziału w tzw. referendum i w żadnym wypadku nie brać udziału w ich przygotowaniach - zaznaczyła wicepremier.