05:35 Szefowa MSZ Australii: Wyłącznie Rosja jest odpowiedzialna za tą niemoralną wojnę

Penny Wong, przebywająca w Nowym Jorku, gdzie bierze udział w 77 sesji plenarnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ oświadczyła, że groźby Władimira Putina, mówiącego o możliwości użycia broni atomowej w obronie terytorium Rosji są "niewyobrażalne i nieodpowiedzialne". - Jego twierdzenia, że broni integralności terytorialnej Rosji są nieprawdziwe. Żadne fałszywe referendum nie sprawi, że będą prawdziwe - powiedziała szefowa dyplomacji Australii. Jak dodała "Rosja musi wycofać się z terytorium Ukrainy", aby doszło do pokoju.



05:28 Nowe sankcje wobec Rosji i większe dostawy broni na Ukrainę zapowiada szef dyplomacji UE

Josep Borrell, szef unijnej dyplomacji stwierdził, że wystąpienie Putina, w którym pojawiła się również groźba użycia broni atomowej w obronie Rosji - pokazuje "panikę i desperację".

Czytaj więcej Konflikty zbrojne UE będzie przygotowywać ósmy pakiet sankcji wobec Rosji Szefowie MSZ państw UE, którzy przebywają obecnie w Nowym Jorku, gdzie trwa 77 sesja plenarna Zgromadzenia Ogólnego ONZ, osiągnęli porozumienie ws. przygotowania nowego pakietu sankcji wobec Rosji i zwiększenia dostaw broni na Ukrainę.

05:15 Szefowie MSZ państw G7 zgodni co do dalszej pomocy dla Ukrainy

Szef MSZ Japonii, Yoshimasa Hayashi, po spotkaniu szefów MSZ państw grupy G7 w Nowym Jorku oświadczył, że szefowie dyplomacji "potwierdzili, iż państwa grupy G7 pracują wspólnie na rzecz pomocy Ukrainie w kwestiach bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego".



05:09 Dowództwo Operacyjne "Południe": Nie pozwoliliśmy Rosjanom dostać się na drugi brzeg Dniepru

W ciągu ostatniej doby na froncie południowym ukraińskie lotnictwo przeprowadziło 21 uderzeń na pozycje wroga z powietrza, a piechota morska zniszczyła rosyjski śmigłowiec Mi-24. Ponadto Ukraińcy strącili dwa bezzałogowe statki powietrzne Orlan-10 - wynika z najnowszego raportu Dowództwa Operacyjnego "Południe". Ukraińska artyleria i wojska rakietowe przeprowadziły 280 misji ogniowych, w czasie których trafiły dwa stanowiska dowodzenia w Chersoniu, a także składy amunicji i rosyjską radiostację. W wyniku ukraińskiego ostrzału Rosjanie nie byli w stanie sforsować Dniepru w rejonie Tamy Kachowskiej, ani przepłynąć rzeki na pokładzie barki w rejonie Chersonia. Rosjanie mieli - w ciągu doby - stracić na froncie południowym 41 żołnierzy, cztery czołgi i 12 pojazdów wojskowych, a także zestaw rakietowy Buk.



05:08 Zełenski na forum RB ONZ przedstawił pięć elementów ukraińskiej "formuły pokoju"

- Czego nie ma w naszej formule? Neutralności. Ci, którzy mówią o neutralności, kiedy wartości człowieczeństwa i pokoju są atakowane, mają na myśli coś innego. Chodzi im o obojętność. Udają, ze interesują się problemami innych. Troszczą się o innych formalnie. I dlatego udają, że chronią kogoś, ale tak naprawdę chronią tylko swoje interesy - stwierdził ukraiński prezydent. Jak dodał to stwarza warunki do wybuchu wojny.

Czytaj więcej Dyplomacja Zełenski wzywa do odebrania Rosji prawa weta w RB ONZ - Przeciwko Ukrainie popełniono zbrodnię i domagamy się za nią sprawiedliwej kary - mówił na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

04:32 Prezydent Mołdawii wzywa do wycofania rosyjskich żołnierzy z Naddniestrza

- Wzywamy do całkowitego i bezwarunkowego wycofania rosyjskich żołnierzy (z Naddniestrza), wzywamy do zniszczenia amunicji ze składów w Kobasnej, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i środowiska naturalnego regionu - mówiła Maia Sandu na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ.



04:24 Zełenski: Wynegocjowaliśmy uwolnienie przez Rosjan 10 cudzoziemców

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, mówiąc w swoim najnowszym wystąpieniu o wymianie jeńców z Rosjanami, która objęła m.in. obrońców zakładów Azowstal i ich dowódców (za uwolnienie których Ukraina przekazała Rosji Wiktora Medwedczuka) podkreślił, że Ukraińcy "pomogli też swoim przyjaciołom". - To kwestia honoru Ukrainy, kwestia naszej wdzięczności za pomoc naszemu krajowi. Zdołaliśmy uwolnić 10 cudzoziemców, którzy znajdowali się w rosyjskiej niewoli - podkreślił. I dodał, że do domów wróci z rosyjskiej niewoli pięciu obywateli Wielkiej Brytanii, dwóch obywateli USA, obywatel Maroka, obywatel Szwecji i obywatel Chorwacji. - Wróg skazał ich na długie więzienie lub na śmierć. My uratowaliśmy ich życie - powiedział ukraiński prezydent. Jak dodał wszyscy cudzoziemcy walczący w szeregach ukraińskiej armii wrócą do domu dzięki mediacji Arabii Saudyjskiej.



04:20 Ławrow spotkał się z szefem MSZ Chin

Uczestniczący w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku szef MSZ Rosji, Siergiej Ławrow, spotkał się z szefem MSZ Chin, Wangiem Yi. - Nikt nie może pozbawić Rosji ważnej roli, jaką odgrywa ona w ONZ - mówił szef chińskiej dyplomacji, który podkreślił, że choć siedziba ONZ znajduje się w USA, to jednak sama Organizacja "należy do wszystkich". - Rosja jest stałym członkiem RB ONZ i nadal powinna odgrywać ważną rolę w ONZ. Nikt nie może pozbawić Rosji tego prawa - mówił Wang.