Amerykański generał Ben Hodges porównał częściową mobilizację ogłoszoną przez Władimira Putina do Niemiec w czasie II wojny światowej.

Reklama

- Zapowiedź Putina pokazuje, że jest on zdesperowany. Szuka więc sposobu na odwrócenie dynamiki tej wojny - powiedział były dowódca sił USA w Europie.

- Przypomina mi to, co zrobił Hitler pod koniec ostatnich dni III Rzeszy. Po prostu brał z ulicy chłopców i starców, zakładał im mundury, bo był tak zdesperowany. Wygląda na to, że Putin podejmuje te same środki, które wtedy stosował Adolf Hitler - dodał.

Czytaj więcej Dyplomacja Czesi nie wydadzą wiz humanitarnych Rosjanom uciekającym przed mobilizacją Republika Czeska nie będzie wydawać wiz humanitarnych obywatelom Rosji uciekającym przed nakazem mobilizacji - zapowiedział w czwartek minister spraw zagranicznych Jan Lipavsky.

Reklama

W ocenie amerykańskiego generała, Putin chce uniknąć porażki. Jego zdaniem ogłoszenie częściowej mobilizacji świadczy o tym, że kieruje się myśleniem politycznym, a nie wojskowym

- To strategiczny błąd i nadchodząca kompromitacja dla Kremla - stwierdził generał. Nie sądzę, że zbyt wielu ludzi się pojawi. Widać to już po nasilających się demonstracjach przeciwko wojnie w Rosji i kolejce samochodów na granicy z Finlandią - dodał.