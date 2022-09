"(Mobilizacja) może wystarczyć, aby podtrzymać obecny poziom liczebności rosyjskiej armii w 2023 roku, przez uzupełnienie rosyjskich strat, ale nawet to nie jest pewne" - czytamy w najnowszym raporcie ISW.



W raporcie czytamy też, że mobilizacja będzie odbywała się etapami, o czym - jak czytamy w raporcie - mówił 21 września minister obrony, Siergiej Szojgu.

"W związku z tym częściowa mobilizacja (w Rosji) nie pozbawi Ukrainy szans na wyzwolenie większej części okupowanego terytorium przed i w trakcie zimy" - zauważa ISW.



Think tank odnotowuje też, że zarówno Putin, jak i Szojgu uspokajali Rosjan, że na Ukrainę nie będą wysyłani poborowi, a do wojska nie będą wcielani studenci. "Te wypowiedzi mają w sposób oczywisty uspokajać obawy pomiędzy Rosjanami, że 'częściowa mobilizacja' oznacza powszechną mobilizację" - czytamy.

ISW zauważa, że nie jest jasne ilu rosyjskich rezerwistów zostało wysłanych na Ukrainę. "Rosyjska armia prawdopodobnie powołała większość gotowych do walki rezerwistów w czasie przedwojennych wysiłków mobilizacyjnych co sugeruje, że obecna częściowa mobilizacja rozpocznie się od zaciągu mniej przygotowanych do walki osób" - piszą analitycy think tanku.

"Rosyjskie rezerwy są źle wyszkolone i nie przechodzą żadnego szkolenia po tym, jak okres ich służby się zakończył" - przekonują analitycy ISW. "Szojgu mówił o chęci powołania rezerwistów z doświadczeniem bojowym, ale niewielu rosyjskich rezerwistów, poza tymi, którzy obecnie służą na Ukrainie, ma takie doświadczenie" - czytamy w analizie.



"Rosyjska częściowa mobilizacja nie zmieni oblicza wojny w tym roku i może nie mieć znaczącego wpływu na rosyjską zdolność do kontynuowania działań na obecnym poziomie w przyszłym roku. Ukraina i Zachód nie powinny ani jej ignorować, ani wyolbrzymiać" - podsumowują analitycy ISW.