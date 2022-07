04:57 Biden będzie rozmawiał z Xi Jinpingiem m.in. o inwazji Rosji na Ukrainę

Rozmowa, która ma odbyć się w czwartek, będzie piątą rozmową między obecnym prezydentem USA a przywódcą Chin.

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 154 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Z informacji podawanych przez stronę ukraińską wynika, że liczba rosyjskich żołnierzy, którzy polegli w czasie walk na Ukrainie, zbliża się do 40 tysięcy.

04:29 Kolaboracyjne władze podają, że ukraińska armia ostrzelała most w Chersoniu

Kirył Stremousow, przedstawiciel kolaboracyjnych władz obwodu chersońskiego, którego znaczna część jest okupowana przez Rosjan, poinformował, że we wtorek wieczorem Ukraińcy ostrzelali jedyny most drogowy pozwalający przekroczyć Dniepr na terenie Chersonia. - Chcę zapewnić wszystkich, że most stoi. Most został ostrzelany. Ale to nie znaczy, że powinniśmy się martwić - powiedział Stremousow na nagraniu, opublikowanym na jego kanale w serwisie Telegram. Do ataku rakietowego na most miało dojść ok. 22:50 we wtorek. Kolaboracyjne władze twierdzą, że kilka rakiet wystrzelonych w kierunku mostu zostało przechwyconych przez rosyjską obronę przeciwlotniczą.



04:23 We wtorek wieczorem rosyjskie rakiety spadły na obwód dniepropietrowski

Wieczorem 26 lipca rosyjskie oddziały ostrzelały położoną w obwodzie dniepropietrowskim miejscowość Nowosemeniwka z użyciem wyrzutni rakiet Huragan - napisał mer miejscowości Apostołowo, Andrij Osa, na swoim kanale w serwisie Telegram. Z wpisu mera wynika, że przy ostrzale Nowosemeniwki Rosjanie użyli amunicji kasetowej. W wyniku ostrzału uszkodzona została linia wysokiego napięcia, a Nowosemeniwka jest obecnie pozbawiona prądu. Ostrzał nie spowodował żadnych ofiar w ludziach.



04:17 Zełenski: Rosjanie stracili już na Ukrainie niemal 40 tys. żołnierzy

- Przez cztery miesiące rosyjskie państwo nie przekazało swoim obywatelom żadnej informacji - nawet ocenzurowanej - o stratach okupacyjnego kontyngentu (na Ukrainie). Całkowita cisza. Nic nie zostało opublikowane lub powiedziane w licznych wywiadach i przemówieniach na szczeblu politycznym i wojskowym. Tymczasem liczba ta (zabitych rosyjskich żołnierzy - red.) wynosi już niemal 40 tysięcy - tylu ludzi rosyjska armia straciła od 24 lutego. A dziesiątki tysięcy kolejnych zostało rannych - mówił prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w swoim wieczornym wystąpieniu. Zełenski wezwał też wszystkich, którzy "wciąż mają jakiekolwiek kontakty w Rosji" lub "mają informacyjny wpływ na rosyjskie społeczeństwo", aby przekazywali "ten prosty fakt każdemu, komu tylko mogą".