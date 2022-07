Sześć myśliwców na co dzień stacjonujących na Alasce przybyło we wtorek wieczorem do bazy RAF w Anglii.

Samoloty trafią do bazy 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku i uzupełnią misję odstraszania rosyjskiej agresji na wschodniej flance NATO.

Plany wzmocnienia obrony w Europie pojawiły się podczas ostatniego szczytu NATO w Madrycie, gdzie przywódcy opracowali nową strategię bezpieczeństwa, która uwzględnia sytuację powstałą w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę.

Osłona powietrzna skupia się na dodaniu naziemnych i powietrznych systemów obrony przeciwrakietowej na wschodnich granicach sojuszu.

F-22 Raptor jest uważany za pierwszy samolot amerykańskiej armii piątej generacji. Jest zdolny do prowadzenia misji zarówno powietrze-powietrze, jak i powietrze-ziemia.