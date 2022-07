05:44 Dowództwo Operacyjne "Południe" informuje o stratach zadanych Rosjanom

W ciągu doby ukraińskie siły powietrzne dokonały pięciu ataków na pozycje rosyjskich wojsk na południu Ukrainy - wokół wsi w rejonach berysławskim i chersońskim. Z kolei ukraińska artyleria i wojska rakietowe przeprowadziły na tym kierunku frontu 271 misji ogniowych w ciągu doby. Strona ukraińska zniszczyła na południu jeden bezzałogowy statek powietrzny prowadzący rozpoznanie, a Rosjanie stracili ponadto 66 żołnierzy, trzy czołgi T-72, trzy stawiacze min, dwie haubice Msta-S, jedną samobieżną haubicę 2S1 Goździk. Ukraińcy zniszczyli także dwa składy amunicji.



05:39 Nad ranem Rosjanie dokonali ataku rakietowego na cel w obwodzie kijowskim

Gubernator obwodu kijowskiego, Ołeksij Kułeba, napisał na swoim kanale w serwisie Telegram, że Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na obiekt w rejonie wyszogrodzkim obwodu kijowskiego.



05:34 Think tank z USA: Cele ofensywy Rosjan to Siewiersk i Bachmut

"Rosyjskie siły zgromadziły wystarczająco dużo zasobów, by prowadzić niemal całodniowe natarcie i zajmować terytorium na dwóch osiach, ale nie są w stanie utrzymać takiego samego tempa ofensywy i uzyskiwać podobnych zdobyczy w jakiejkolwiek innej części Ukrainy" - wynika z analizy think tanku.

05:17 BBC: Uszkodzenie mostu w Chersoniu oznacza, że kontrofensywa Ukrainy nabiera tempa

W nocy z wtorku na środę Ukraińcy przeprowadzili udany atak rakietowy na Most Antonowski w Chersoniu, który - w wyniku uszkodzeń - musiał zostać zamknięty dla ruchu pojazdów cywilnych.

04:31 Gwardia Narodowa Ukrainy pokazuje, jak zniszczyła rosyjski pojazd opancerzony

Na profilu Gwardii Narodowej Ukrainy na Facebooku pojawiło się nagranie, na którym widać zniszczenie rosyjskiego bojowego wozu piechoty, BMP-2, przez żołnierzy Gwardii Narodowej, przy użyciu ukraińskiego zestawu przeciwpancernego Stugna-P. Nagranie ma pochodzić z obwodu donieckiego.



04:24 Rosja: Nie otrzymaliśmy prośby o rozmowę Blinkena z Ławrowem

Strona rosyjska nie otrzymała żadnej prośby z Waszyngtonu ws. rozmowy pomiędzy sekretarzem stanu USA, Anthonym Blinkenem a szefem rosyjskiego MSZ, Siergiejem Ławrowem - poinformowało w oświadczeniu rosyjskie MSZ. "Pomimo doniesień medialnych, nie było żadnych takich apeli" - czytamy w komunikacie. Wcześniej Blinken, w czasie konferencji prasowej, stwierdził, że spodziewa się rozmowy z Ławrowem w ciągu najbliższych dni - byłaby to pierwsza rozmowa szefów dyplomacji USA i Rosji od czasu wybuchu wojny na Ukrainie. Ze słów Blinkena wynikało, że tematem rozmów miałby być los obywateli USA uwięzionych przez Rosję oraz kwestia eksportu zboża z Ukrainy.



04:20 Zełenski: Ukraina przygotowuje się do zwiększenia eksportu prądu do UE

W swoim ostatnim wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina "przygotowuje się do zwiększenia eksportu energii elektrycznej do UE". - Pomimo wojny, zapewniliśmy połączenie ukraińskiej sieci energetycznej z systemem energetycznym całej Europy w rekordowym czasie - podkreślił prezydent Ukrainy. - Nasz eksport pozwoli nam nie tylko pozyskać zagraniczne waluty, ale także pomoże naszym partnerom przeciwstawić się rosnącej rosyjskiej presji energetycznej - dodał. Zełenski przekonywał też, że będzie możliwe, by - stopniowo - uczynić z Ukrainy jednego z gwarantów europejskiego bezpieczeństwa energetycznego.