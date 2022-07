05:34 Chersoń: Rosjanie zajęli prom pasażerski, po tym jak Ukraińcy uszkodzili Most Antonowski

Ukraińska policja podaje, że Rosjanie wykorzystują zajęty prom do transportu przez Dniepr, po tym jak Most Antonowski - jedyny most na Dnieprze w Chersoniu - został uszkodzony w wyniku ukraińskiego ostrzału.



05:27 Dowództwo Operacyjne "Południe": Trzy rosyjskie okręty desantowe w gotowości bojowej

"Zgrupowanie rosyjskich okrętów na Morzu Czarnym znów się przegrupowało. Obecnie w gotowości bojowej są dwa okręty uzbrojone w rakiety i trzy duże okręty desantowe" - informuje ukraińskie Dowództwo Operacyjne "Południe" w swoim najnowszym raporcie na temat sytuacji na froncie. W raporcie czytamy, że w ciągu ostatniej doby ukraińskie lotnictwo siedem razy atakowało pozycje Rosjan na południu Ukrainy. Z kolei w czasie ostrzału artyleryjskiego prowadzonego 28 lipca przez stronę ukraińską, Rosjanie mieli stracić 36 żołnierzy, trzy czołgi, trzy haubice Msta-B, jeden radar, cztery pojazdy opancerzone i siedem innych pojazdów. Ponadto Ukraińcy zniszczyli cztery rosyjskie składy amunicji.



05:25 Niemcy obawiają się kryzysu gazowego, zaczynają oszczędzać energię

W Niemczech 15 proc. konsumowanej energii wytwarzanej jest przy użyciu gazu.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Niemcy zaczynają oszczędzać energię: Zimna woda w urzędach Miasta w Niemczech zaczynają wyłączać podświetlanie pomników i budynków publicznych, wyłączają fontanny i ciepłą wodę pod prysznicami na miejskich basenach i w halach sportowych, w związku ze staraniami o zmniejszenie zużycia energii - pisze "The Guardian".

05:03 Nad ranem Rosjanie ostrzelali Charków

Mer Charkowa Ihor Terechow informuje, że Rosjanie trafili dwupiętrowy budynek mieszkalny i budynek uniwersytetu w Charkowie o godzinie 4:09 czasu lokalnego.



04:32 Rosjanie rozmieszczają wyrzutnie rakiet w pobliżu okupowanego Enerhodaru

Mer okupowanego przez Rosjan Enerhodaru, Dmytro Orłow, napisał na swoim kanale w serwisie Telegram, że "raszyści przygotowują prowokacje wobec mieszkańców okupowanego przez siebie miasta". Powołał się przy tym na informacje ze swojego źródła wskazujące na to, że Rosjanie rozmieścili wyrzutnie rakiet w pobliżu Enerhodaru i wezwał mieszkańców, by nie opuszczali domów po 22.



04:22 Minister obrony Ukrainy: Wielu zrozumiało, co to znaczy mieć swoje państwo

"W ciągu ostatnich 155 dni wiele osób zrozumiało, co naprawdę znaczy posiadanie własnego państwa. Jaka to wartość. Pełnowymiarowa inwazja rosyjskich agresorów, w czasie której Moskwa wysyła żołnierzy, by niszczyli ukraińskie miasta, zabijali cywilów i wywoływali sztuczny głód - (...) już wyciągnęliśmy wnioski z tej lekcji. Kluczowa nauka brzmi, że państwo musi być pielęgnowane, rozwijane i wspierane" - napisał minister obrony Ukrainy, Ołeksij Reznikow, we wpisie na Facebooku umieszczonym w związku z obchodzonym na Ukrainie 28 lipca Dniem Państwowości Ukrainy. "Jesteśmy potomkami tych, którzy nie dali się złamać. Teraz nadszedł nas czas, by przyjąć cios" - dodał Reznikow, który zapewnił, że opór wobec rosyjskiej agresji z pewnością skończy się zwycięstwem Ukrainy i "bezwarunkowym potwierdzeniem istnienia ukraińskiego państwa na wieki".



04:17 Zełenski: Nikt na świecie nie inwestuje w terroryzm więcej niż Rosja

- Wyrażam wdzięczność amerykańskim senatorom, którzy jednogłośnie poparli rezolucję, wzywającą Departament Stanu USA do uznania Rosji za państwo-sponsora terroryzmu. Wystarczy spojrzeć na jakikolwiek dzień na Ukrainie - dzisiejszy lub którykolwiek po 24 lutego - aby zobaczyć, że nikt na świecie nie inwestuje w terroryzm więcej niż Rosja. To wymaga reakcji prawnej na poziomie globalnym. Nie ma racjonalnego powodu, dla którego do takiej reakcji miałoby nie dojść, w szczególności w USA - powiedział prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w swoim najnowszym wystąpieniu.