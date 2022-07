Jurij Borysow, nowo mianowany szef Roskosmosu, powiedział prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi na początku tego tygodnia, że Roskosmos zdecydował, że opuści ISS "po 2024 roku".

Reklama

- Rozpoczynamy proces wyjścia. Czy będzie to w połowie 2024 czy w 2025 roku, to wszystko zależy od stanu i możliwości pracy ISS. Ale to, że zaczniemy to robić, nie jest żadną tajemnicą - cytowała Borysowa w piątek agencja informacyjna RIA Novosti.

Stacja kosmiczna, która została wystrzelona w 1998 roku, jest nieprzerwanie obsadzona od listopada 2000 roku w ramach kierowanego przez USA i Rosję partnerstwa, w którym uczestniczą także Kanada, Japonia i 11 krajów europejskich.

Na początku tego miesiąca Roskosmos i NASA podpisały nową umowę, aby zabrać wzajemnie astronautów na stację kosmiczną.

Reklama

Wysoki rangą urzędnik NASA powiedział agencji Reutera, że opuszczenie przez Rosję ISS potrwa dłużej niż zapowiadali Rosjanie.