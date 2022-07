Zdaniem Wallace'a Rosja "z pewnością nie jest w stanie okupować" Ukrainy. - Może nadal zabijać i niszczyć, tak jak to robi, ale to nie jest zwycięstwo - mówił brytyjski minister obrony.

- (Władimir) Putin nie odszedł od pragnienia zajęcia całej Ukrainy, zdobycia Kijowa i Odessy - dodał.

- Ale jego armia została skutecznie sparaliżowana wielkością strat. Ponad 25 tys. zabitych. Być może dwa razy tyle rannych - ocenił Wallace.



Minister obrony Wielkiej Brytanii porównał jednocześnie taktykę, stosowaną przez Rosję, do taktyki stosowanej w czasie wojny światowej. - Kiedy mówię o maszynce do mięsa, to jest to co robią, odwołują się do sowieckiej taktyki, w ramach której masywna rosyjska maszynka do mięsa porusza się o kilka metrów, nie mil, dziennie, w niektórych miejscach - wyjaśnił.

Wallace zarzucił też Rosjanom, że ci szukają żołnierzy w najbiedniejszych obwodach Rosji i wśród mniejszości etnicznych, i sięgają po najemników, "nie troszcząc się o tych ludzi i dalej mieląc" maszynką do mięsa.



Minister obrony Wielkiej Brytanii mówił następnie, że zachodnia broń dalekiego zasięgu "wywiera już materialny efekt" jeśli chodzi o sytuację na frontach, a Rosjanie "działają ze skutecznością bojową na poziomie ok. 40 do 50 proc.".



Wallace ocenił też, że ukraińskie ataki na mosty na Dnieprze wydają się mieć wpływ na zdolność Rosjan do zaopatrywania swoich jednostek w Chersoniu i na północ od Dniepru, co stawia Rosjan w "bardzo trudnej sytuacji" i zmusza ich do obrony na południu Ukrainy.