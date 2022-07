Blinken mówił w środę, że Waszyngton przedstawił Rosji "konkretną ofertę" ws. uwolnienia aresztowanej w Rosji pod zarzutem przemytu narkotyków gwiazdy koszykarskiej ligi WNBA, Brittney Griner i byłego żołnierza marines, Paula Whelana, skazanego w Rosji na więzienie za szpiegostwo.

Blinken i Ławrow nie rozmawiali ze sobą od 24 lutego, czyli od czasu inwazji Rosji na Ukrainę.

Ławrow mówił na konferencji prasowej, że rozmowy na temat wymiany więźniów między USA a Rosją miały miejsce w ubiegłym roku, w czasie szczytu w Genewie, na którym Władimir Putin i Joe Biden porozumieli się ws. wyznaczenia urzędników odpowiedzialnych za tę kwestię.

Zaproponujemy amerykańskim kolegom odpowiednią datę Siergiej Ławrow, szef MSZ Rosji

Szef MSZ Rosji dodał, że jego resort nie brał udział w tej sprawie, ale "mimo to wysłucha, co on (Blinken) ma do powiedzenia".



- W nadchodzących dniach zaproponujemy amerykańskim kolegom odpowiednią datę (rozmowy) - podkreślił Ławrow.