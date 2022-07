Obywatele rosyjscy nie będą już mogli ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy lub wizę naukową w Estonii. Obywatele Białorusi nadal będą mogli ubiegać się o wizę studencką.

Podobnie obywatele Rosji i Białorusi nie będą rejestrowani do pracy krótkoterminowej w Estonii, chyba że mają już podstawę prawną do pobytu w Estonii.

- Być może, jeśli mają już wydaną wizę długoterminową, mogą pracować przez krótki okres, ale jeśli są w sytuacji, gdy np. otrzymali wizę turystyczną z innego kraju Schengen, to w ramach poprzedniej procedury mogliby mieć prawo do pracy przez krótki okres, gdy wjeżdżali do Estonii - powiedział minister spraw zagranicznych Urmas Reinsalu.

- W szerszym kontekście patrzę też na wczorajszą krytykę i groźby rzecznika prezydenta Rosji Pieskowa pod adresem Finlandii, gdyby ta zrezygnowała z wiz turystycznych. Te groźby pokazują, że nakładanie zakazów wjazdu jest dla Rosji niewygodne. Z pewnością jest to również sygnał dla nas, że musimy nad tym pracować - dodał.

- Jeśli policzymy całkowitą liczbę wydanych wiz, które są ważne, to przekraczają one 50 tys. Jesteśmy w trakcie przygotowywania dodatkowych propozycji sankcji dla Unii Europejskiej w zakresie wydawania wiz Schengen, ale na pewno konieczna jest też rewizja ważności wiz wydanych w przeszłości. Zarówno w Estonii, jak i w Europie - uważa minister.