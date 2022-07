Obie te operacje - jak czytamy - są prowadzone w Donbasie. Celem jednej z nich jest zajęcie Siewierska, celem drugiej - natarcie na Bachmut.

"Te operacje skupiają się na natarciu na Siewiersk z kierunku Werchnokamianki i Biłohoriwki i na Bachmut z kierunku miejscowości Nowołuhańskie i ze strony Wuhłehirskiej Elektrowni Cieplnej w Switłodarsku" - ocenia ISW.

"Rosyjskie siły zgromadziły wystarczająco dużo zasobów, by prowadzić niemal całodniowe natarcie i zajmować terytorium na tych dwóch osiach, ale nie są w stanie utrzymać takiego samego tempa ofensywy i uzyskiwać podobnych zdobyczy w jakiejkolwiek innej części Ukrainy" - wynika z analizy think tanku.



ISW ocenia też, że siły ukraińskie "mogły przeprowadzić kontratak na południowy zachód od Izium", a walki trwają też na północ od Charkowa.

3 Tyle razy, w ciągu 10 dni, ukraińska armia ostrzelała Most Antonowski

Think tank odnotowuje również, że Ukraińcy po raz trzeci w ciągu 10 dni ostrzelali Most Antonowski w Chersoniu, czyniąc go nieprzejezdnym.