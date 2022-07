Ułatwienie rejestracji i składania dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego, uproszczenie rejestracji spółki z o.o. przez Internet oraz zwiększenie dostępności danych zawartych w KRS – to najważniejsze założenia przyjętego we wtorek przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.