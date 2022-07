W nocy z wtorku na środę Ukraińcy przeprowadzili udany atak rakietowy na Most Antonowski w Chersoniu, który - w wyniku uszkodzeń - musiał zostać zamknięty dla ruchu pojazdów cywilnych.

Reklama

Był to trzeci w ciągu ostatnich kilkunastu dni ukraiński atak na jedyny most nad Dnieprem w mieście okupowanym przez Rosjan od pierwszych dni wojny. Ukraińcy do ataków na most używają zestawów rakietowych HIMARS dostarczonych im przez USA, które pozwalają stronie ukraińskiej na precyzyjne rażenie celów na odległość ok. 80 km.

Uszkodzenie ważnej przeprawy na Dnieprze oznacza, że tysiące rosyjskich żołnierzy w okupowanej przez Rosję południowej części Ukrainy, jest obecnie zagrożonych odcięciem od zaopatrzenia.



BBC podaje, powołując się na zachodnie źródła wojskowe, że Most Antonowski, po ostatnim ataku, jest praktycznie nieprzejezdny.



Reklama

Tymczasem Rosja wykorzystywała ten most do dostarczania zaopatrzenia swoim jednostkom znajdującym się na zachód od Dniepra, co obecnie stwarza ryzyko, iż zostaną one odcięte od reszty sił okupacyjnych.



Utrata Chersonia przez Rosję - jak podaje BBC powołując się na zachodnie źródła wojskowe - "poważnie utrudniłaby Rosji utrzymywanie, że jej okupacja części Ukrainy jest sukcesem".

Rosjanie rzucają obecnie maksymalną liczbę wojsk na kierunek chersoński Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy

Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy twierdzi, że Rosjanie rzucają obecnie "maksymalną liczbę wojsk na kierunek chersoński".



Autopromocja Specjalna oferta letnia Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc KUP TERAZ

Po uszkodzeniu Mostu Antonowskiego w Chersoniu - jak podał przedstawiciel kolaboracyjnych władz okupowanego obwodu chersońskiego, Kirył Stremousow - powstaną mosty pontonowe, a ponadto połączenia między obydwoma brzegami Dniepra będą zapewniać promy.



BBC podkreśla, że według zachodnich źródeł wojskowych, ataki na przeprawy na Dnieprze są elementem przygotowań Ukraińców do kontrofensywy, której celem jest odbicie Chersonia i całego obwodu chersońskiego.



Reklama

W swoim najnowszym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że Ukraina odbuduje Most Antonowski i inne przeprawy w obwodzie chersońskim.



Zełenski podkreślił przy tym jednocześnie, że strona ukraińska robi wszystko, by odcinać siły okupacyjne od dróg zaopatrzenia.