Zacharowa oświadczyła, że szef rosyjskiej dyplomacji ma "teraz napięty harmonogram w kontaktach międzynarodowych".

Wcześniej rzecznik Departamentu Stanu Ned Price poinformował, że Rosja przyjęła prośbę Stanów Zjednoczonych o rozmowę między sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem a ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem

Potwierdził, że z powodu podróży rosyjskiego dyplomaty nie można jednoznacznie stwierdzić, kiedy mogłoby dojść do rozmowy.

Celem rozmowy jest m.in. kwestia uwolnienia Amerykanów przetrzymywanych w Rosji, Brittney Griner i Paula Whelana w zamian za skazanego rosyjskiego handlarza bronią Wiktora Buta.

Price w czwartek zasugerował, że Moskwa nie zaangażowała się w sposób znaczący w sprawie tej propozycji. Przekazał, że kwestia ta została przekazana Rosji "wielokrotnie" i "bezpośrednio" w ciągu kilku tygodni. Powtórzył, że Blinken zamierza poruszyć ten temat w oczekiwanej rozmowie z Ławrowem.

Zapytany, czy Rosjanie przedstawili jakieś kontrpropozycje i czy USA są gotowe dodać więcej do umowy, Price powiedział, że nie będzie "negocjował publicznie".

Powiedział, że "jedynym nadrzędnym interesem" jest uwolnienie Amerykanów. - Będziemy ostrożni we wszystkim, co robimy i wszystkim, co mówimy, aby nie naruszyć tego nadrzędnego priorytetu, aby nie zrobić nic, nie powiedzieć nic, co mogłoby cofnąć ten ostateczny cel - wyjaśnił.