Rosyjski MSZ, komentując słowa Blinkena zaprzeczył, jakoby strona amerykańska kontaktowała się z Moskwą ws. rozmowy sekretarza stanu USA z szefem MSZ Rosji. Gdyby do takiej rozmowy doszło, byłaby to pierwsza rozmowa szefów dyplomacji USA i Rosji od wybuchu wojny na Ukrainie.

Ze słów Blinkena wynikało, że USA chcą, aby Rosja odesłała do USA gwiazdę ligi WNBA, Brittney Griner, oskarżoną w Moskwie o przemyt narkotyków i byłego żołnierza USA, Paula Whelana, skazanego na wieloletnie więzienie za szpiegostwo.



Sekretarz stanu USA mówił, że Waszyngton przedstawił Rosji "konkretną ofertę" ws. uwolnienia dwojga obywateli USA.



Blinken nie chciał powiedzieć co USA oferują Rosji w zamian za uwolnienie obywateli USA. Źródło zbliżone do sprawy w rozmowie z CNN podkreśla jednak, że Waszyngton jest gotów na wymianę więźniów, której częścią miałby być Wiktor But, słynny handlarz bronią, który odsiaduje wyrok 25 lat pozbawienia wolności w USA. Historia Buta została opowiedziana w filmie "Pan życia i śmierci", w którym główną rolę zagrał Nicolas Cage.

Rosyjski prawnik Whelana mówił wcześniej, że - jego zdaniem - Moskwa jest gotowa na wymianę jego klienta na Wiktora Buta.



Żona Buta, Anna, powiedziała, że o możliwiej wymianie obejmującej jej męża dowiedziała się z mediów - podaje agencja RIA.

- Rozmawialiśmy przez telefon wczoraj. Wiktor nie wie nic o rozmowach między Rosją a USA na temat wymiany... Ani on, ani ja nie mamy takich informacji - cytuje żonę handlarza bronią agencja RIA.



Griner została zatrzymana na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo w lutym. W jej bagażu znaleziono wyciąg z konopi indyjskich i oskarżono ją o przemyt narkotyków. Sprawa przeciwko niej toczy się przed rosyjskim sądem.



Whelan został skazany w 2020 roku na 16 lat więzienia, pod zarzutem szpiegostwa. Były żołnierz marines zaprzeczał stawianym mu zarzutom.