- Chcę zapewnić wszystkich, że most stoi. Most, rzeczywiście, został ostrzelany. Ale to nie oznacza, że powinniśmy się martwić - powiedział Stremousow w nagraniu umieszczonym na swoim kanale w serwisie Telegram.

Do ataku - jak podaje rosyjski Interfax - miało dojść ok. 22:50, we wtorek. Kolaboracyjne władze podały, że kilka rakiet wystrzelonych w kierunku mostu zostało przechwyconych przez rosyjską obronę przeciwlotniczą.

Siły ukraińskie posiadają kontrolę ogniową nad szlakami transportowymi używanymi przez Rosję w obwodzie chersońskim

W kolejnej depeszy Interfax pisze o tym, że most w Chersoniu jest obecnie zamknięty dla ruchu pojazdów cywilnych w związku z uszkodzeniem w wyniku ostrzału rakietowego.

Most Antonowski w Chersoniu został zaatakowany po raz pierwszy przez Ukraińców, którzy do ataku mieli użyć zestawu rakietowego HIMARS, dostarczonego przez USA, 19 lipca. Wówczas most został uszkodzony. 20 lipca Ukraińcy znów zaatakowali most, który miał zostać trafiony 11 razy. Kolaboracyjne władze zabroniły wówczas przejazdów ciężarówek przez most w celu wykonania niezbędnych napraw.



Most Antonowski jest jedynym drogowym mostem nad Dnieprem w Chersoniu. Ma długość ok. 1,4 km, a szerokość - 25 metrów. Most jest obecnie wykorzystywany przez Rosjan do dostarczania zaopatrzenia swoim oddziałom w okupowanym obwodzie chersońskim.

O ataku na most Antonowski informowały ok. północy na swoim kanale w serwisie Telegram ukraińskie Siły Zbrojne.



Z kolei doradca szefa MSW Ukrainy, Anton Heraszczenko ok. 6 rano napisał, że "HIMARS zadał kolejny potężny cios jednemu z dwóch mostów nad Dnieprem, które są używane przez najeźdźców do przerzucania wojsk. Miejmy nadzieję, że tym razem most Antonowski nie oparł się sile ataku rakietowego HIMARS-ów".



Dowództwo Operacyjne "Południe" w swoim ostatnim raporcie na temat sytuacji na frontach podkreślało, że siły ukraińskie posiadają kontrolę ogniową nad szlakami transportowymi używanymi przez Rosję w obwodzie chersońskim.