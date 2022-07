Rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych poinformował, że Rosjanie od początku inwazji na Ukrainę prowadzą działania wymierzone w społeczeństwo i naród ukraiński, w tym masowe represje, aresztowania, tortury i deportacje.

W ramach prowadzonych na Ukrainie działań, rosyjskie służby prowadzą weryfikację zatrzymanych, szukając osób z doświadczeniem bojowym oraz urzędników administracji ukraińskiej.

"Badają również stosunek konkretnych osób do Rosji. Ci, którzy nie budzą zastrzeżeń najeźdźców, są na ogół deportowani do Rosji. Część z tych osób jest siłą wcielana do rosyjskiej armii, a następnie wysyłana na front. Osoby „wzbudzające wątpliwości” są poddawane brutalnym represjom. Są torturowane, wymuszane są na nich zeznania lub oświadczenia przeciwko Ukrainie lub też trafiają przed sąd w ramach propagandowych, pokazowych procesów politycznych. Za opisane działania przeciwko ludności cywilnej odpowiadają funkcjonariusze rosyjskiego FSB, oni również „przesłuchują” zatrzymywanych Ukraińców. Zaangażowanie najważniejszej rosyjskiej służby specjalnej w represje przeciwko Ukraińcom pokazuje, jak dużą wagę do tych działań przykłada Kreml" - informują służby specjalne.

Rosjanie mieli na okupowanych terenach stworzyć system więzień. Wykorzystują w tym celu byłe siedziby organów lokalnych władz ukraińskich, w szczególności lokalnej policji oraz Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy.

Polskim służbom udało się zidentyfikować miejsca, które są wykorzystywane do opisanych działań przeciwko Ukrainie. Rosyjskie katownie mają działać m.in. w Doniecku, Dokuczajewsku, Manhuszu, Nowoazowsku, Starobeszewe.

Konkretne lokalizacje:

● Donieck, ul. Aksakowa 56 (47.96960292660311, 37.80558685460816)

● Dokuczajewsk, ul. Niepodległości Ukrainy 19 (47.743853337074576, 37.67403324854076)

● Manhusz, ul. Tytowa 63 (47.05664649250909, 37.310947454816244)

● Nowoazowsk, ul. Kommunariv 69 (47.115471, 38.085307)

● Starobeszewe, ul. Paszy Angeliny 30 (47.751219, 38.031166)

"Jak wskazują dane wywiadowcze, proces filtracji i weryfikacji zatrzymanych Ukraińców trwa od kilku godzin do kilkunastu dni. W tym czasie mają miejsce przesłuchania przez FSB, prowadzona jest analiza skonfiskowanych przedmiotów, w tym nośników danych, a nawet aktywności w mediach społecznościowych. Rosjanie sprawdzają, czy zatrzymani mają ślady walk na ciele, a nawet jakie posiadają tatuaże. Jeśli ktoś wzbudzi choćby cień podejrzeń, staje się obiektem represji, które mogą kończyć się śmiercią. Straszny los czeka również tych, którym po „pozytywnej weryfikacji” każe się walczyć w szeregach agresora" - czytamy na stronie służb specjalnych.