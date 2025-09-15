Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Krzysztof Bosak: Dowódcy polskiej armii rzadko dowodzą

- Ja uważam, że sam fakt, że 30 osób z różnych partii i instytucji w państwie usiadło i rozmawiało ze sobą w sposób kulturalny przez trzy godziny jest pewnym osiągnięciem - mówił o swojej ocenie przebiegu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zwołanej po naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak.

Publikacja: 15.09.2025 08:03

Krzysztof Bosak

Krzysztof Bosak

Foto: PAP, Marcin Obara

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się :

  • Jak Krzysztof Bosak ocenia przebieg Rady Bezpieczeństwa Narodowego?
  • Jakie ograniczenia w systemie dowodzenia Siłami Zbrojnymi dostrzega Krzysztof Bosak?
  • Jakie działania podjęły władze polskie w odpowiedzi na naruszenie przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony?

Bosak był pytany o dwugłos liderów Konfederacji po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Bosak wyraził zadowolenie z jej przebiegu, z kolei Sławomir Mentzen, drugi lider Konfederacji, prezes Nowej Nadziei, mówił że po posiedzeniu Rady nie czuje się uspokojony.

– Ja mówiłem o tonie rozmowy, starając się zachować, zgodnie z zasadami RBN, dyskrecję co do treści. Natomiast Sławomir Mentzen trochę odniósł się do swoich odczuć co do treści – wyjaśnił Bosak. 

– Jeśli chodzi o moje odczucia co do treści, one nie są różne (z odczuciami Mentzena – red.). Ja dałem wyraz temu parę godzin wcześniej, w debacie sejmowej. Zadałem cały szereg pytań wskazujących na głębokie nieprzygotowanie naszego państwa do obrony przed atakiem z powietrza, i to nie tylko dronami – dodał.

Reklama
Reklama

Bosak przekonywał, że jeśli chodzi o modernizację czy rozbudowę sił zbrojnych „wszystko jest rozgrzebane, albo nawet nie jest zaczęte”. 

Czytaj więcej

Jarosław Kaczyński
Polityka
Jarosław Kaczyński komentuje słowa Donalda Trumpa. „Ja uważam inaczej”

Komentując swoją pozytywną ocenę przebiegu RBN wicemarszałek Sejmu mówił, że docenia to, iż „30 osób z różnych partii i instytucji w państwie usiadło i rozmawiało ze sobą w sposób kulturalny przez trzy godziny”. – To jest pewnym osiągnięciem, na tle tego żenującego standardu, który mamy w polityce, że politycy głównie obszczekują siebie jak takie złe psy, zamiast pracować dla dobra państwa i społeczeństwa – dodał. 

A czy – zdaniem Bosaka – rządzący prowadzą Polskę w dobrym kierunku, jeśli chodzi o obronność?

W czasie tej operacji obronnej faktycznie dowódca operacyjny podejmował decyzje: to jest super, to jest dobre, zasługuje na pochwałę

Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu

– Moim zdaniem rządzący nie prowadzą nas w żadnym kierunku, próbują nas prowadzić dowódcy, natomiast mają bardzo usztywnione reguły podejmowania decyzji i mają związane ręce jeśli chodzi o finanse. Najwyżsi dowódcy Sił Zbrojnych w Polsce nie mają funduszu, którym mogliby rozporządzać na wyposażanie wojska w najpotrzebniejsze rzeczy – mówił lider Konfederacji.

Reklama
Reklama

– Moja koncepcja jest taka, że dowódcy powinni dowodzić. W tym systemie prawnym, jaki został stworzony w III RP dowódcy raczej administrują, lawirują (...) natomiast dowodzą rzadko – kontynuował. 

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Publicystyka
Jacek Nizinkiewicz: Polska może być celem Putina. Dlaczego gdy potrzeba jedności, Konfederacja się wyłamuje?

– W czasie tej operacji obronnej faktycznie dowódca operacyjny podejmował decyzje: to jest super, to jest dobre, zasługuje na pochwałę. To się wydarzyło dzięki nowelizacji ustaw, które dały mu tę władzę. Natomiast tego dowodzenia powinno być bez porównania więcej, a biurokracji MON-owskiej i wpływu polityków powinno być mniej. Jestem zwolennikiem cywilnego nadzoru nad siłami obronnymi, ale nie mylmy cywilnego nadzoru z cywilnym dowodzeniem – mówił też Bosak. 

– Nas drażni w Konfederacji ton poklepywania się po plecach polskich polityków, kiedy to nasze zadanie nie jest odrobione i wszyscy w Europie, i Ameryce dobrze o tym wiedzą. A polska klasa polityczna próbuje wmówić społeczeństwu coś, co jest nieprawdą, że wszystko jest super – podsumował.

Rosyjskie drony nad Polską: Co najmniej 19 naruszeń przestrzeni powietrznej

W nocy z 9 na 10 września doszło do co najmniej 19 naruszeń polskiej granicy przez rosyjskie drony. Wojsko zdecydowało się strącić część dronów, uznając je za zagrożenie – był to pierwszy od początku wojny Rosji z Ukrainą przypadek, gdy siły NATO strzelały do rosyjskich dronów nad terytorium państwa Sojuszu. W strącaniu dronów Polaków wspierały holenderskie myśliwce F-35.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że większość dronów, których szczątki znaleziono, to drony typu Gerbera – czyli rosyjskie drony-wabiki mające odciągać ukraińską obronę przeciwlotniczą od zwalczania prawdziwych celów. Nie ma informacji, by którykolwiek dron, który wleciał nad terytorium Polski, przenosił głowicę bojową.

Reklama
Reklama

W związku z pojawieniem się dronów nad Polską, władze naszego kraju zdecydowały się uruchomić artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego mówiący o konsultacjach z sojusznikami. Donald Tusk informował, że sojusznicy przedstawili „propozycje konkretnego wsparcia obrony powietrznej naszego kraju”. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Osoby Krzysztof Bosak

Z tego artykułu dowiesz się :

  • Jak Krzysztof Bosak ocenia przebieg Rady Bezpieczeństwa Narodowego?
  • Jakie ograniczenia w systemie dowodzenia Siłami Zbrojnymi dostrzega Krzysztof Bosak?
  • Jakie działania podjęły władze polskie w odpowiedzi na naruszenie przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony?
Pozostało jeszcze 95% artykułu

Bosak był pytany o dwugłos liderów Konfederacji po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Bosak wyraził zadowolenie z jej przebiegu, z kolei Sławomir Mentzen, drugi lider Konfederacji, prezes Nowej Nadziei, mówił że po posiedzeniu Rady nie czuje się uspokojony.

– Ja mówiłem o tonie rozmowy, starając się zachować, zgodnie z zasadami RBN, dyskrecję co do treści. Natomiast Sławomir Mentzen trochę odniósł się do swoich odczuć co do treści – wyjaśnił Bosak. 

Pozostało jeszcze 90% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Prezydent Karol Nawrocki
Polityka
Eastern Sentry i wojska NATO w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję
Szymon Hołownia i Paweł Rabiej
Polityka
Sondaż: Czy Polacy chcą odejścia Szymona Hołowni z funkcji marszałka Sejmu?
Były prezydent Andrzej Duda
Polityka
Rosyjskie drony nad Polską. Andrzej Duda: Rosja przetestowała Polskę
Mariusz Błaszczak i Władysław Kosiniak-Kamysz
Sondaż
Sondaż: Władysław Kosiniak-Kamysz czy Mariusz Błaszczak? Kto lepszym szefem MON?
Reklama
Reklama
e-Wydanie