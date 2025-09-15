Z tego artykułu dowiesz się : Jak Krzysztof Bosak ocenia przebieg Rady Bezpieczeństwa Narodowego?

Bosak był pytany o dwugłos liderów Konfederacji po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Bosak wyraził zadowolenie z jej przebiegu, z kolei Sławomir Mentzen, drugi lider Konfederacji, prezes Nowej Nadziei, mówił że po posiedzeniu Rady nie czuje się uspokojony.

– Ja mówiłem o tonie rozmowy, starając się zachować, zgodnie z zasadami RBN, dyskrecję co do treści. Natomiast Sławomir Mentzen trochę odniósł się do swoich odczuć co do treści – wyjaśnił Bosak.

– Jeśli chodzi o moje odczucia co do treści, one nie są różne (z odczuciami Mentzena – red.). Ja dałem wyraz temu parę godzin wcześniej, w debacie sejmowej. Zadałem cały szereg pytań wskazujących na głębokie nieprzygotowanie naszego państwa do obrony przed atakiem z powietrza, i to nie tylko dronami – dodał.