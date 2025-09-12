Mentzen wie, co robi, mówiąc innym językiem, niż reszta klasy politycznej, ale nie zniżając się do teorii spiskowych Janusza Korwin-Mikkego, Grzegorza Brauna czy Marka Jakubiaka. Konfederacja próbuje zagospodarować elektorat niezadowolony, niedoinformowany, wątpiący w siłę Polski i ukrainosceptyczny. Wcześniejsze wypowiedzi Mentzena podważające sensowność zestrzelenia tanich dronów przez drogie myśliwce mają odzwierciedlać tzw. myślenie na chłopski rozum części Polaków o tym, że NATO strzela z armaty do wróbla, a my za to płacimy i bylibyśmy bezbronni, gdyby dronów wystrzelono w naszą stronę więcej. Mentzen, podżegając nastroje antyukraińskie i mówiąc o słabości Polski, cynicznie gra na wzrost poparcia Konfederacji i skłócenie klasy politycznej. Licząc na wzrost poparcia chce się wyróżniać i mówić osobnym głosem, choć nie ma wiedzy w temacie, który podejmuje. Sondaże pokazują, że taktyka przynosi rezultat. Tylko za jaką cenę? W PiS również Mariusz Błaszczak stara się atakować rząd, grając na podział i wzmocnienie PiS. Czy to jest ten moment?

Administracja Donalda Trumpa nie stanęła na wysokości zadania po ataku Rosji na Polskę

RBN był pokazem odpowiedzialności prawie całej klasy politycznej. O zgodnej współpracy z rządem mówi prezydent, a MON zachwala kontakt z RBN. Kraje NATO deklarują wsparcie, a UE stoi murem za Polską. Stanowisko administracji Trumpa jest niepokojące, gdyż J.D. Vance chce, żeby USA robiły interesy z Rosją i sprzeciwia się izolacji gospodarczej kraju Putina. Trump bagatelizuje atak rosyjskich dronów na Polskę. Nie brzmi poważnie, gdy prezydent USA usprawiedliwia Rosję mówiąc, że to „mogła być pomyłka” i nie nazywa agresji Rosji po imieniu, a mówi jedynie o tym, że liczy na to, iż „cała ta sytuacja szybko się skończy”. Stany Zjednoczone są i powinny być sojusznikiem Polski, ale nie możemy opierać się głównie na mocarstwie, które przymyka oczy na rosyjską agresję i chce współpracować z krajem Putina.

Polska powinna mówić jednym głosem w sprawie bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej. Mówienie o słabości Polski to prezent dla Rosji. Atakowanie rządu RP przez ludzi prezydenta poza Polską to prezent dla Rosji. Atakowanie UE i podważanie sensu wspólnoty oraz opieranie się głównie na pobłażliwej administracji Trumpa to prezent dla Rosji. Sianie dezinformacji w mediach i antyukraiński przekaz to prezent dla Rosji. Skłócanie klasy politycznej w tematach, które powinny łączyć, a Polska powinna demonstrować jedność na zewnątrz, to prezent dla Putina.

Jeśli Mentzen i część Konfederacji oraz PiS tego nie zrozumieją, może się okazać, że zbudowany na sporze kapitał polityczny na nic im się zda w 2027 r. po wyborach parlamentarnych, bo może nie dojść w Polsce do żadnych wyborów parlamentarnych. Jeszcze jest czas na opamiętanie.