Aktualizacja: 11.09.2025 16:14 Publikacja: 11.09.2025 15:42
Prezydent Karol Nawrocki i szef BBN Sławomir Cenckiewicz
Foto: PAP/Leszek Szymański
Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że w ciągu 48 godzin zwołana zostanie Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Musimy już wtedy dysponować pełnymi informacjami, by odpowiednio reagować na sytuację – brzmiał środowy komunikat z Pałacu Prezydenckiego wydany po ataku rosyjskich dronów. Po co ten czas? Był niezbędny dla służb i wojskowych do zebrania wszystkich materiałów na temat przekroczenia polskiej strefy powietrznej przez rosyjskie drony.
Służby podległe MSWiA – Policja, Straż Graniczna i Państwowa Straż Pożarna – prowadzą działania związane z neutralizacją zagrożenia. Znaleziono większość dronów, które wleciały nad terytorium Polski. Ogłoszono alarm dla jednostek policji w garnizonach podlaskim, lubelskim, podkarpackim i mazowieckim, a wschodnie struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zostały postawione w stan pełnej gotowości. – Myślę, że to już jest czas na krytyczne analizy, nie przeciwko komuś, tylko za dobrymi rozwiązaniami – przekazał Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta.
Termin posiedzenia RBN (czwartek, godz. 17) został uzgodniony z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, tak aby przedstawiciele wszystkich ugrupowań parlamentarnych mogli wziąć udział w debacie i zabrać głos.
Opinia publiczna nie pozna większości informacji, które wybrzmią na posiedzeniu, gdyż jest ono objęte klauzulą „zastrzeżone”. W czwartek wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił w Sejmie informację na temat bezpieczeństwa Polski po ataku rosyjskich dronów. – Pierwszy raz w historii NATO zostały zestrzelone na terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego statki powietrzne – mówił w parlamencie, przedstawiając szczegółowy harmonogram nocy ataku.
Czytaj więcej
Tej nocy nie byliśmy sami - mówił w Sejmie wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosi...
Czego politycy spodziewają się po RBN? – Wysłuchamy, ale dzielić się treścią nie będziemy, gdyż formuła posiedzenia jest niejawna – mówi „Rzeczpospolitej” Zbigniew Konwiński, szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.
Rzecznik rządu Adam Szłapka chwali za to współpracę Kancelarii Premiera z Pałacem Prezydenckim. – Kwestie bezpieczeństwa są ponad politycznymi podziałami. To nie jest truizm. Jesteśmy w stałym kontakcie. Wczorajsze wydarzenia pokazały, że w sprawach ważnych można rozmawiać – przytaknął w rozmowie z RMF FM rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
Czytaj więcej
Prezydent Karol Nawrocki wygłosił oświadczenie w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej pr...
Inaczej sprawę widzi Konfederacja. – Chciałbym, żeby wreszcie doszło do otrzeźwienia, do obudzenia się naszych polityków i społeczeństwa, do zobaczenia rzeczywistości takiej, jaka ona jest, a nie jaką chcielibyśmy ją widzieć. Zmarnowaliśmy 3,5 roku wojny, nie zmarnujmy ani dnia więcej. Trzeba zacząć się poważnie przygotowywać – napisał na Facebooku Sławomir Mentzen.
Z kolei politycy PiS mówią, że rząd „uprawia propagandę sukcesu”. – Po wczorajszej nocy musimy wyciągnąć wnioski i zacząć poważnie rozmawiać, mam nadzieję, że także na RBN. Bo tendencja wśród polityków i wojskowych jest taka, by mówić: „Jest super i wszystko gra”. Nic nie gra – tłumaczył w Polsat News Michał Dworczyk, europoseł PiS, były wiceszef MON.
Rada Bezpieczeństwa Narodowego pełni funkcję doradczą prezydenta w kwestiach bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego. W jej skład wchodzą m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, ministrowie odpowiedzialni za sprawy zagraniczne, obronę narodową, sprawy wewnętrzne, a także koordynator służb specjalnych, szefowie klubów i kół parlamentarnych oraz przedstawiciele Kancelarii Prezydenta i BBN.
Czytaj więcej
Nowym sposobem prowadzenia wojny są chmary dronów, nie mamy przeciwko nim wystarczających zdolnoś...
Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, który również ustala temat przewodni obrad.
Rosyjskie drony i rakiety nad terytorium Ukrainy i Polski, mapa z nocy z 9 na 10 września
Foto: PAP
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że w ciągu 48 godzin zwołana zostanie Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Musimy już wtedy dysponować pełnymi informacjami, by odpowiednio reagować na sytuację – brzmiał środowy komunikat z Pałacu Prezydenckiego wydany po ataku rosyjskich dronów. Po co ten czas? Był niezbędny dla służb i wojskowych do zebrania wszystkich materiałów na temat przekroczenia polskiej strefy powietrznej przez rosyjskie drony.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Prokuratura w Gliwicach wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w związku z wycofaniem aktu oskarżen...
Jest bardzo dużo do zrobienia, jeśli chodzi o środki przeznaczane na obronność. Wielkie pieniędzy są wydawane, a...
Tej nocy nie byliśmy sami - mówił w Sejmie wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz prz...
Nowym sposobem prowadzenia wojny są chmary dronów, nie mamy przeciwko nim wystarczających zdolności – przyznał w...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas