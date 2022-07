W ubiegłym tygodniu premier Saksonii Michael Kretschmer (CDU) zaproponował, aby wobec rosnących kosztów energii „zamrozić” wojnę ukraińsko-rosyjską.

Odwołany ambasador Ukrainy w NiemczechAndrij Melnykna uwagi Kretschmera odpowiedział za pośrednictwem Twittera. „Ukraińcy postulują, by włożył Pan głowę do zamrażarki, by zamrozić swoje gorące fantazje o Rosji. To Pańskie wieczne zabieganie o względy zbrodniarza wojennego Putina jest obrzydliwe” – głosi post Andrija Melnyka.

W wywiadzie dla "Die Zeit" Kretschmer podtrzymuje swoje stanowisko. - Zawieszenie broni oznacza koniec umierania i stwarza możliwość dostaw surowców - powiedział premier Saksonii.

Jego zdaniem pomysł "trwałego odizolowania Rosji lub już nigdy nie podjęcia współpracy gospodarczej jest absurdalny i niebezpieczny". W przeciwnym razie - przekonuje - grozi Niemcom "deindustrializacja".

- Musimy w końcu przyznać, że w ciągu najbliższych pięciu lat nie będziemy w stanie obejść się bez rosyjskiego gazu - dodaje Kretschmer. - A jeśli tak jest, to musimy wyciągnąć odpowiednie wnioski - dodaje.