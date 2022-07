Przedsiębiorca ma prawo do diety za podróży służbowe

Właściciel firmy może sobie przyznać dietę i zaliczyć ją do podatkowych kosztów do wysokości kwot przysługujących pracownikom, czyli od 28 lipca 2022 r. do 38 zł za dobę podróży krajowej (w podróżach zagranicznych wysokość diety uzależniona jest od tego, gdzie jedziemy).