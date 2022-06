05:21 Premier Holandii: W NATO wciąż są kraje, które ociągają się z dostawami ciężkiej broni Ukrainie

Mark Rutte dodał, że nie chce wymieniać ich z nazwy i potępiać "ponieważ jeśli się to zrobi, wówczas na pewno" nie wesprą one Ukrainy ciężkim sprzętem.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Premier Holandii: Przekazujcie broń Ukrainie nawet kosztem własnej obronności - Jest niezwykle ważne, by wszystkie kraje, które wciąż mają coś na swoich półkach, dostarczali to Ukrainie - mówił o dostawach broni dla Ukrainy premier Holandii, Mark Rutte, cytowany przez "Politico".

05:01 Wartość pomocy wojskowej Wielkiej Brytanii dla Ukrainy wzrośnie do 3,8 mld funtów

Nowy pakiet pomocy wojskowej ma zwiększyć potencjał obronny Ukrainy - i obejmować zestawy obrony przeciwlotniczej, bezzałogowe statki powietrzne, sprzęt do walki elektronicznej i tysiące sztuk wyposażenia dla ukraińskich żołnierzy.

04:37 Premier Bułgarii: Wydaliliśmy rosyjskich dyplomatów na podstawie danych wywiadu

Kirił Petkow, premier Bułgarii oświadczył, że decyzja o wydaleniu 70 rosyjskich dyplomatów nie została podjęta przez niego osobiście, lecz opierała się na trzech raportach Państwowej Narodowej Agencji Bezpieczeństw (SANS) - podaje agencja BTA. Według niego raporty pochodziły z maja i czerwca, a część informacji odnosi się do wydarzeń z marca. Decyzję o wydaleniu 70 rosyjskich dyplomatów Bułgaria ogłosiła 28 czerwca.



04:33 Zełenski: 144 ukraińskich żołnierzy wróciło z rosyjskiej niewoli

Prezydent Ukrainy, w swoim wieczornym wystąpieniu, mówił o środowej wymianie jeńców, podczas której z rosyjskiej niewoli wróciło 144 ukraińskich żołnierzy - w tym 59 żołnierzy Gwardii Narodowej, 30 - marynarki wojennej, 28 - wojsk lądowych, 17 strażników granicznych, dziewięciu żołnierzy obrony terytorialnej i policjant. - Najstarszy z uwolnionych ma 65 lat, najmłodszy 19. 95 obrońców zakładów Azowstal wraca do domu - podkreślił prezydent Ukrainy dodając, że władze kraju "zrobią wszystko, by do domu wrócił każdy Ukrainiec i Ukrainka".



04:29 Obwód ługański: Rosjanie przeprowadzili nalot na magazyny z pomocą humanitarną

Serhij Haidai, gubernator obwodu ługańskiego napisał, że "bomba lotnicza spadła na magazyny z pomocą humanitarną" w obwodzie ługańskim. "Magazyny są niemal zniszczone, pojazdy są uszkodzone. Nie ma ofiar" - dodał. Haidai, informując o sytuacji w obwodzie podkreślił, że rosyjskie jednostki próbują szturmować Lisiczańsk. "Walki trwają na przedmieściach, a miasto jest pod stałym ostrzałem. Ok. 15 tys. cywilów pozostaje w Lisiczańsku. Trwa 'cicha' ewakuacja, w czasie ewakuacji nie zginął żaden cywil" - podkreślił gubernator. Haidai napisał też, że - ze względu na ostrzał - pomoc humanitarna nie może być dostarczana do Lisiczańska drogą Lisiczańsk-Bachmut.