"Po kilku miesiącach braku aktywności, pierwszy statek handlowy opuścił port handlowy w Berdiańsku, z 7 tysiącami ton zboża na pokładzie, przeznaczonego dla zaprzyjaźnionych krajów" - napisał Balicki na swoim kanale w serwisie Telegram.

Rosjanie informowali o rozpoczęciu rozminowywania portu w Berdiańsku na początku czerwca

Ukraina wielokrotnie apelowała do międzynarodowej społeczności, by nie kupować zboża skradzionego przez Rosjan na Ukrainie. Dotychczas Rosja kierowała to zboże m.in. do sojuszniczej Syrii, ale Ukraina twierdziła też, że część tego zboża trafiła do Turcji, czego nie potwierdziło postępowanie przeprowadzone przez tureckie władze.

Balicki napisał, że bezpieczeństwo statku zapewniły okręty i łodzie Floty Czarnomorskiej.

"Zatoka Berdiańska i port są całkowicie bezpieczne. A pracownicy portu i sprzęt są gotowe do przeładunku" - zapewnił.



