Siergiej Ławrow przekazał Łukaszence pozdrowienia od Władimira Putina. - On wspiera nasz intensywny dialog sojuszniczy - powiedział.

- Możecie być tego pewni. Myślę, że prezydent Rosji również jest o tym absolutnie przekonany - Łukaszenko. - Kiedyś wyraziłem tę myśl. Myślę, że ją poprzecie, a raczej jestem pewien, że ją poprzecie. Jesteśmy na tyle inteligentni, że nie będziemy się nawzajem inkorporować, albo Rosja do Białorusi, albo Białoruś do Rosji, jak mówi Zachód, że to zrobimy. Jesteśmy dwoma inteligentnymi niezależnymi państwami, które mogą zbudować taką architekturę naszych relacji, której inni będą zazdrościć. Zmierzamy w tym kierunku - powiedział Łukaszenko.

- Cały czas mówiono o jakimś zbliżającym się przejęciu czy inkorporacji. Minęło 30 lat i nie było żadnej inkorporacji, ani wchłonięcia. Nic nie zostało zabrane. Szczerze mówiąc, dostajemy od Rosji wszystko, czego potrzebuje suwerenne, niezależne państwo - dodał.

Po spotkaniu z Łukaszenką szef rosyjskiego MSZ powiedział, że Moskwa jest gotowa do dialogu z Zachodem.

- W takiej rusofobicznej histerii pojawiają się rozsądne głosy, które wzywają do wzięcia pod uwagę faktu, że pewnego dnia wszyscy będziemy musieli wrócić do dialogu i współpracy - stwierdził.

- Jesteśmy na to gotowi. Ale poznamy cenę zobowiązań, które Zachód bierze na siebie, i weźmiemy pod uwagę smutne doświadczenie totalnych oszustw, które mieliśmy w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego w ciągu ostatnich 30 lat. Będziemy gotowi do dialogu i będziemy słuchać tego, co Zachód ma do zaoferowania - dodał.