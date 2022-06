• Od 1 lipca 2022 r. z 17 do 12 proc. obniża się stawka PIT dla podatników na skali podatkowej, również przedsiębiorców. • Znika ulga dla klasy średniej, z której mogą korzystać również przedsiębiorcy na skali • Liniowcy i ryczałtowcy będą mogli zmienić formę opodatkowania • Komu to się opłaca już lipcu, a kto powinien poczekać do końca roku • Tak czy inaczej - przejście z ryczałtu na skalę prowadzi do utraty ulgi na składki • Od lipca mamy zmienione zasady ustalania podstawy wymiaru oraz składki zdrowotnej miesięcznej i rocznej • Niektórzy z przedsiębiorców będą mogli odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne już w lipcu • Dzięki obniżce stawki PIT większość pracowników dostanie na konto wyższe wynagrodzenia. Czy dotyczy to także wypłat za czerwiec?