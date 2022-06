- Potwierdzamy, że nasze zobowiązania z artykułu 5 są święte i atak na jednego jest atakiem na wszystkich - mówił Biden.



- USA robią dokładnie to, co mówiliśmy, że zrobimy, jeśli (Władimir) Putin najedzie Ukrainę. Wzmacniamy nasze siły w Europie. Kierujemy więcej okrętów do Hiszpanii, więcej zestawów obrony powietrznej we Włoszech i Niemczech, więcej F-35 w Wielkiej Brytanii. Aby wzmocnić naszą flankę wschodnią (tworzymy) nowe stałe dowództwo V Korpusu w Polsce - kontynuował wyliczając decyzje, które zapadły na szczycie NATO.



- Oprócz tego dodatkowe zespoły brygadowe, które będą miały siedzibę w Rumunii. Oprócz tego siły rotacyjne w państwach bałtyckich - wyliczał Biden.

- USA zbierają cały świat, by stanął ramię w ramię z Ukrainą - mówił amerykański prezydent dodając, że Ukraina uzyskała od partnerów "prawie 140 tysięcy zestawów przeciwpancernych, ponad 600 czołgów, 500 systemów artyleryjskich, ponad 600 tys. pocisków artyleryjskich, a także zaawansowane systemy rakietowe i systemy przeciwokrętowe oraz obrony powietrznej".

- USA stoją na czele świata. Przekazaliśmy Ukrainie pomoc (wojskową) o wartości przekraczającej 7 mld dolarów. Teraz ogłaszamy nowe dostawy - więcej artylerii, więcej amunicji, radary, więcej HIMARS-ów (wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet - red.) również będzie przekazywanych - zapowiedział Biden mówiąc o nowym pakiecie wojskowym dla Ukrainy wartym 800 mln dolarów.

- Putin oczekiwał, że doprowadzi do rozłamu w NATO, ale uzyskał coś zupełnie odwrotnego. Chciał uzyskać finlandyzację NATO, uzyskał natoizację Finlandii - mówił też amerykański prezydent.

- Teraz jesteśmy zjednoczeni bardziej niż kiedykolwiek, a dodanie Finlandii i Szwecji sprawi, że będziemy silniejsi niż kiedykolwiek - zauważył Biden.



Biden mówił też, że USA będą wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to potrzebne, aby Ukraina nie została pokonana.

- Rosja nie może pokonać Ukrainy. To jest kwestia absolutnie krytyczna dla świata - podkreślił.