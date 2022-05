05:31 Na południu ukraińska armia przeprowadziła w ciągu doby ponad 100 uderzeń na rosyjskie pozycje

Ukraińskie Dowództwo Operacyjne "Południe" informuje, że 12 maja Rosjanie stracili na południu Ukrainy 57 żołnierzy, sześć pojazdów opancerzonych i trzy inne pojazdy. Ukraińska armia miała w tym rejonie przeprowadzić ponad 100 uderzeń lotniczych i artyleryjskich na rosyjskie pozycje. Jednocześnie w najnowszym raporcie ukraińskie dowództwo szacuje, że grupa rosyjskich okrętów na Morzu Czarnym składająca się z czterech okrętów nawodnych i dwóch okrętów podwodnych, jest uzbrojona w ponad 30 pocisków manewrujących Kalibr, które mogą być wykorzystane do ostrzelania celów na całej Ukrainie.



05:29 Ambasador Rosji przy UE: Rosja, gdyby chciała, przetoczyłaby się jak walec po Ukrainie

- Gdyby rosyjska armia realizowała wzory USA i innych państw Zachodu, mogłaby już przetoczyć się jak walec po Ukrainie kilka razy. Ale nie to było naszą intencją. W rzeczywistości chciałbym powtórzyć, że celem Rosji nie jest zajęcie terytorium Ukrainy - przekonywał Władimir Cziżow.

05:09 Maria Aliochina: Bez refleksji nad wojną Rosja nie ma prawa istnieć

To w Rosji powinna zajść denazyfikacja, nie na Ukrainie - mówiła członkini rosyjskiej, punkowej grupy Pussy Riot w rozmowie z dziennikarzami Reuters Television.

04:33 CNN: Trwają walki w rejonie w rejonie rzeki Doniec Siewierski

CNN, powołując się na zdjęcia satelitarne dostarczone przez firmę BlackSky podaje, że Ukraińcy starają się powstrzymać natarcie Rosjan w rejonie rzeki Doniec Siewierski, w pobliżu Biłohoriwki. Walki trwają wzdłuż brzegu rzeki, na której Rosjanie postawili dwa mosty pontonowe, które Ukraińcy wysadzili w powietrze. Zdjęcia satelitarne wykonane w czwartek popołudniu pokazują duże słupy dymu unoszące się nad lasem na zachód od rzeki. Walki trwają w rejonie, gdzie Rosjanie postawili mosty pontonowe. Na zdjęciach widać też, że Rosjanie mogli postawić trzeci most pontonowy, po tym jak Ukraińcy zniszczyli dwa pierwsze.



04:23 Zełenski: Rosjanie są tchórzami, próbują ukryć tę prawdę za swoimi rakietami

W swoim wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, zarzucił Rosjanom atak na szkoły w obwodzie czernihowskim. - Oczywiście, Rosja jest takim państwem, któremu każda edukacja staje na drodze. Ale co może osiągnąć niszcząc ukraińskie szkoły? Wszyscy rosyjscy dowódcy, którzy wydają takie rozkazy są po prostu chorzy i jest to nieuleczalne - mówił prezydent Ukrainy. Zełenski potępił też "bezsensowne ataki" na rafinerię w mieście Kremenczuk w obwodzie zaporoskim i ataki w Donbasie. - Są tchórzami, próbują ukryć tę prawdę za swoimi rakietami, nalotami i ostrzałem artyleryjskim - mówił prezydent Ukrainy. - Dlatego naszym zadaniem jest walczyć dopóki nie osiągniemy celów tej wojny: nie wyzwolimy naszej ziemi, naszego narodu i nie zapewnimy sobie bezpieczeństwa - dodał.



04:19 Sekretarz obrony USA rozmawiał z ministrem obrony Ukrainy

Rozmowa telefoniczna między Lloydem Austinem, a Ołeksiejem Reznikowem dotyczyła "sytuacji na wschodniej Ukrainie" - poinformował Pentagon. Rozmówcy poruszyli też kwestie związane z "amerykańskimi i międzynarodowymi wysiłkami na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa" Ukrainy. Austin i Reznikow mieli zadeklarować, że będą utrzymywać stały kontakt.



04:44 Intensywne ataki rakietowe na obwód połtawski

Gubernator obwodu połtawskiego Dmitrij Łunin mówił, że obwód połtawski doznał w czwartek "być może najintensywniejszego ostrzału w czasie wojny". Jak dodał na swoim kanale w serwisie Telegram na obwód spadło "12 rosyjskich rakiet, które uszkodziły elementy infrastruktury w mieście Kremenczuk, większość spadło na rafinerię ropy naftowej". Miasto Kremenczuk leży na południe od rzeki Dniepr, na południe od Kijowa i na północ od Dniepru i Zaporoża.



04:41 Fiński ambasador przy NATO: Mamy silną obronę, granica jest bezpieczna

Klaus Korhonen mówił w rozmowie z dziennikarzami, że jego kraj będzie ubiegał się o członkostwo w NATO ze względu na zmiany w architekturze bezpieczeństwa i sytuację na Ukrainie, ale zapewniał, że Finlandia "ma silną obronę, bardzo sprawną straż graniczną i zachowuje czujność, więc jej granica jest bezpieczna".



Wszystko układa się wbrew planom Kremla: opór Ukrainy, sankcje Zachodu, a teraz Finlandia i Szwecja w NATO - pisze w "Rzeczpospolitej" Jędrzej Bielecki.



Sauli Niinistö był do niedawna jednym z bardziej zaufanych partnerów Władimira Putina na Zachodzie: regularnie spotykali się i rozmawiali przez telefon. Ale w czwartek, ogłaszając, że Finlandia ubiega się o przystąpienie do sojuszu atlantyckiego, prezydent zwrócił się do Rosjanina: spójrz w lustro, bo to ty do tego doprowadziłeś!

– Gdyby nie brutalna wojna, jaką Putin wywołał w środku Europy, pozostalibyśmy neutralni. Ale teraz jest jasne, że ten, kto nie należy do sojuszu obronnego, nie może czuć się bezpieczny – mówią „Rzeczpospolitej” fińskie źródła dyplomatyczne.

W Helsinkach co prawda nie wyczuwa się w tej chwili bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji: oddziały dotąd stojące po drugiej stronie granicy zostały zdziesiątkowane w starciach w Ukrainie. Ale ta wojna może potrwać długo i rozlać się na sąsiednie kraje. Finowie nie chcą więc ryzykować: 76 proc. popiera akcesję, tylko 12 proc. jest przeciw.

Teraz wydarzenia mają potoczyć się błyskawicznie. Przed szczytem NATO w Madrycie pod koniec czerwca Finlandia ma otrzymać zaproszenie od sojuszu. Proces ratyfikacji wymaga aprobaty każdego z 30 członków paktu i zwykle zajmuje rok, teraz miałby posuwać się o wiele szybciej. O ile bliskie Kremlowi kraje, jak Węgry, nie będą tworzyły problemów. W Helsinkach mówi się, że w czasie spotkania w Białym Domu w marcu Niinistö na wszelki wypadek poprosił Joe Bidena o gwarancję bezpieczeństwa dla swojego kraju, zanim będzie on objęty art. 5 traktatu waszyngtońskiego.

Bo też reakcja Rosji nie napawa optymizmem. Były prezydent Dmitrij Miedwiediew zasugerował nawet, że ruch Finlandii zwiększa prawdopodobieństwo wojny jądrowej. Moskwa jest tym bardziej wściekła, że Finowie pociągnęli za sobą Szwedów. W sobotę rządząca Partia Socjaldemokratyczna podejmie decyzję o przystąpieniu królestwa do NATO. Zdaniem lokalnych mediów, gdyby nie inicjatywa Finlandii, jedynego kraju, z którym Szwecja jest związana aliansem wojskowym, Sztokholm pozostałby jeszcze jakiś czas neutralny.

Poszerzenie sojuszu to zmiana układu geostrategicznego, przede wszystkim dla państw bałtyckich i Polski. – Będziemy teraz bezpieczniejsi – uważa szef litewskiego MSZ Gabrielius Landsbergis. Połączone dotąd z NATO jedynie tzw. Przesmykiem Suwalskim Litwa, Łotwa i Estonia były uważane za bardzo trudne czy wręcz niemożliwe do obrony. Teraz nie ma wątpliwości, że w chwili próby Szwecja i Finlandia przyjdą im z odsieczą.