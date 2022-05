Pułkownik rezerwy Specnazu GRU podejrzewa Szojgu o zdradę

Wprost oskarżam Siergieja Szojgu o co najmniej kryminalne zaniedbania. Nie mam podstaw, by oskarżać go o zdradę, ale go o to podejrzewam - powiedział Igor Girkin, były dowódca donieckich separatystów i pułkownik rezerwy Specnazu GRU.