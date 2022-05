07:26 Wojna na Ukrainie się zmieniła - mówi ukraińska deputowana

- Sytuacja na ukraińskim polu bitwy jest znacznie gorsza niż ta, którą kraj widział, gdy wojna rozpoczęła się w lutym - powiedziała ukraińska deputowana Ołeksandra Ustinowa.

Nazywając sytuację na frontach "piekłem", Ołeksandra Ustinowa powiedziała, że Ukraina "traci obecnie o wiele więcej ludzi niż na początku wojny".

Dodała, że Ukraina nie potrzebuje myśliwców MiG, ponieważ "wojna się zmieniła".

06:58 Podolak w rozmowie z Rusłanem Szoszynem: Rosja działa jak szarańcza

Moskwa wolałaby mieć wokół siebie strefy zarządzane przez środowiska kryminalne. To nie dotyczy tylko postradzieckiej przestrzeni, ale też Afryki i Azji. Wszędzie, gdzie przychodzi Rosja, nie przynosi ze sobą rozwoju i postępu technologicznego, lecz zabójstwa i szantaż - mówi doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Czytaj więcej Plus Minus Mychajło Podolak: Integralność terytorialna Ukrainy jest sprawą niepodważalną Rosjanie tkwią w przekonaniu, że prowadzą wojnę z nazistami. W rzeczywistości sami ideologicznie są spadkobiercami nazistów - mówi Mychajło Podolak, doradca w kancelarii prezydenta Wołodomyra Zełenskiego.

06:51 W ciągu doby ukraińska armia zestrzeliła trzy cele powietrzne

Sztab Generalny armii Ukrainy poinformował, że w ciągu ostatniej doby nad Ukrainą zestrzelono trzy bezzałogowe statki powietrzne Orlan-10.



06:49 Doradca szefa MSW Ukrainy: Rosja chce teraz utrzymać zdobycze terytorialne

- Zdecydowali się zmienić tę wojnę w bardzo długi konflikt... Mają nadzieję, że kryzys wywołany wojną sprawi, że Zachód usiądzie przy stole negocjacyjnym i że Zachód spróbuje wymienić nas na coś - ocenił Wiktor Andrusiw na antenie ukraińskiej telewizji.

06:24 Zełenski: Armia Ukrainy wyzwoliła już 1 015 miejscowości

W swoim wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski przekonywał, że stopniowe wyzwalanie obwodu charkowskiego przez ukraińską armię dowodzi, że Ukraina "nie zostawi nikogo w kraju w rękach agresorów". Zełenski wyliczał, że od początku wojny armia Ukrainy wyzwoliła już 1 015 miejscowości w całym kraju, zajętych wcześniej przez Rosjan, w tym sześć ubiegłej nocy. - Pamiętamy o każdym mieście i każdej społeczności, która jest wciąż pod okupacją: Chersoniu, Melitopolu, Berdiańsku, Enerhodarze, Mariupolu i wszystkich miastach Donbasu. Stopniowe wyzwalanie obwodu chersońskiego dowodzi, że nie zostawimy nikogo w rękach wroga - podkreślił Zełenski.



06:20 W ciągu doby ukraińska armia odparła w Donbasie 10 ataków Rosjan

Ukraińskie Dowództwo Operacji Sił Połączonych informuje na swoim profilu na Facebooku, że Rosjanie ostrzeliwują ukraińskie oddziały wzdłuż całej linii frontu z użyciem lotnictwa, wyrzutni rakiet, artylerii, czołgów i moździerzy. "Atakują z ziemi i powietrza infrastrukturę cywilną, tereny mieszkalne, niszczą budynki administracyjne, szpitale i szkoły" - czytamy w raporcie. W czasie odpierania rosyjskich ataków 13 maja ukraińska armia zniszczyła pięć rosyjskich czołgów, pięć systemów artyleryjskich, sześć pojazdów opancerzonych i siedem innych pojazdów.



06:14 180 tys. mieszkańców miasta Krzemieńczuk bez ogrzewania zimą?

Gubernator obwodu połtawskiego, Dmytro Łunin poinformował, że w ciągu ostatnich dwóch dni Rosjanie przeprowadzili 12 ataków rakietowych na Krzemieńczuk. Większość rakiet trafiło w lokalną rafinerię, która została już uszkodzona w czasie kwietniowego ataku Rosjan. Celem ataku była jednak również elektrociepłownia, która została poważnie uszkodzona. - Rosyjscy okupanci prawdopodobnie chcą, aby 180 tysięcy mieszkańców miasta Krzemieńczuk, uzależnionych od tej elektrociepłowni, było zimą pozbawionych ogrzewania - stwierdził Łunin. Gubernator dodał, że do ostrzelania Krzemieńczuka Rosjanie użyli amunicji precyzyjnej, co oznacza, że dokładnie wiedzieli co będzie ich celem.