Szef wywiadu wojskowego Ukrainy twierdzi, że wojna z Rosją przebiega tak dobrze, że w połowie sierpnia osiągnie punkt zwrotny, a zakończy się przed końcem roku.

Reklama

Jest to najbardziej precyzyjna i optymistyczna prognoza, jaką do tej pory przedstawił wysoki rangą ukraiński urzędnik.

W wywiadzie dla Sky News generał Kyryło Budanow powiedział również, że w Rosji już trwa zamach stanu mający na celu usunięcie Władimira Putina, a rosyjski przywódca jest poważnie chory na raka.

Budanow trafnie przewidział, kiedy nastąpi inwazja Rosji, podczas gdy inni w ukraińskim rządzie byli publicznie sceptyczni. Teraz przekonuje, że jest pewny, iż przewidzi jej zakończenie.

Reklama

- Punktem przełomowym będzie druga część sierpnia - ocenił. - Większość aktywnych działań bojowych zakończy się do końca tego roku - dodał.

- W rezultacie odnowimy ukraińską władzę na wszystkich naszych terytoriach, które utraciliśmy, w tym w Donbasie i na Krymie - powiedział.

Budanow nie jest zaskoczony niepowodzeniami Rosji w wojnie. - Wiemy wszystko o naszym wrogu. Wiemy o jego planach niemal na bieżąco - wskazał.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosja chce włączyć ukraiński Chersoń do swojego terytorium Utworzona przez Rosję wojskowo-cywilna administracja w Chersoniu zwróci się do Rosji o włączenie jej do Federacji Rosyjskiej - poinformowało w sobotę brytyjskie Ministerstwo Obrony.

Autopromocja Wyjątkowa okazja Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny KUP TERAZ

- Europa postrzega Rosję jako wielkie zagrożenie. Boi się jej agresji. My walczymy z Rosją od ośmiu lat i możemy powiedzieć, że tak bardzo nagłaśniana potęga Rosji to mit. Nie jest ona aż tak potężna. To horda ludzi z bronią - kontynuował.

Jego zdaniem porażka wojsk rosyjskich doprowadzi do odsunięcia Putina i rozpadu Rosji. - To ostatecznie doprowadzi do zmiany przywództwa Federacji Rosyjskiej. Ten proces został już zapoczątkowany i zmierzają w tym kierunku - mówił.