Po spotkaniu w 400-letnim zamku w nadbałtyckim kurorcie Weissenhaus dyplomaci z Wielkiej Brytanii, Kanady, Niemiec, Francji, Włoch, Japonii, Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej zobowiązali się do kontynuowania pomocy wojskowej i obronnej "tak długo, jak będzie to konieczne".

We wspólnym oświadczeniu wezwali również Chiny, by nie wspierały Moskwy i nie usprawiedliwiały wojny prowadzonej przez Rosję, co nazwali rosyjską dezinformacją mającą na celu obarczenie Zachodu winą za problemy z zaopatrzeniem w żywność na całym świecie z powodu sankcji gospodarczych nałożonych na Moskwę.

- Czy zrobiliśmy wystarczająco dużo, by złagodzić konsekwencje tej wojny? To nie jest nasza wojna. To wojna prezydenta Rosji, ale my ponosimy globalną odpowiedzialność - powiedziała minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock.

Kluczem do wywarcia większej presji na Rosję jest zakaz lub stopniowe wycofywanie się z kupowania rosyjskiej ropy. Oczekuje się, że w przyszłym tygodniu państwa członkowskie UE osiągną porozumienie w tej sprawie, nawet jeśli na tym etapie sprzeciwiają się temu Węgry.

- Przyspieszymy nasze działania, by zmniejszyć i jak najszybciej zakończyć zależność od rosyjskich dostaw energii, opierając się na zobowiązaniach G7 do stopniowego wycofywania lub zakazu importu rosyjskiego węgla i ropy - informują członkowie G7.

Ministrowie zapowiedzieli, że nałożą kolejne sankcje na rosyjskie elity, w tym podmioty gospodarcze, instytucje rządowe i wojskowe, które umożliwiają prezydentowi Władimirowi Putinowi "prowadzenie wybranej przez siebie wojny".

- Ludzie będą umierać w Afryce i na Bliskim Wschodzie, a my stoimy przed pilnym pytaniem: jak można wyżywić ludzi na całym świecie? Ludzie zadają sobie pytanie, co się stanie, jeśli nie będziemy mieli potrzebnego zboża, które wcześniej otrzymywaliśmy z Rosji i Ukrainy - powiedziała Baerbock.